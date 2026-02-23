América de Cali salió al mercado de fichajes 2026 con una necesidad clara: encontrar goleadores. El equipo había tenido dificultades ofensivas en el semestre anterior y David González pidió un delantero con capacidad de marcar diferencias. La apuesta fue Daniel Valencia, ecuatoriano de 29 años, máximo anotador de la Serie A de Ecuador en 2025. Hoy, apenas empezando su historia en el club, el impacto ya se nota.

En su tercer partido con la camiseta escarlata, Daniel Valencia llegó a su segundo gol. Lo hizo ante Jaguares en el estadio Pascual Guerrero, marcando el 1-0 del partido (victoria definitiva por 3-0). Con ese tanto, el delantero suma dos anotaciones en menos de 200 minutos con América de Cali, ambos jugando como local. El fichaje empezó a responder de inmediato.

Daniel Valencia en América de Cali: goles en sus primeros partidos

El arranque de Daniel Valencia con América de Cali confirma por qué el club apostó por él. El ecuatoriano debutó marcando ante Santa Fe y repitió ante Jaguares, ambos partidos en el Pascual Guerrero.

En el duelo ante Jaguares, Valencia anotó el 1-0 con una definición precisa, mostrando las características que lo llevaron a ser fichaje escarlata: lectura de juego, presencia en el área y contundencia. Dos goles en menos de 200 minutos no solo reflejan eficacia. También muestran adaptación rápida al fútbol colombiano y al sistema de David González.

América de Cali buscaba un goleador y Daniel Valencia respondió rápido

La historia del fichaje de Daniel Valencia está ligada a la necesidad ofensiva del equipo. América de Cali buscó varios delanteros en el mercado, analizó opciones y finalmente apostó por el ecuatoriano.

La decisión empieza a dar resultados. Valencia llegó con el cartel de goleador y empezó a marcar desde sus primeros partidos. Para un equipo que necesitaba goles urgentes, esa respuesta inmediata es clave. En el fútbol, los delanteros se miden por resultados. Y Valencia ya empezó a sumar en ese aspecto.

Dos goles en el Pascual Guerrero: Daniel Valencia se estrena en casa

Un dato importante del inicio de Valencia es que sus dos goles han sido en el Pascual Guerrero. El delantero se estrenó ante Santa Fe y volvió a marcar ante Jaguares. Marcar en casa ayuda en la adaptación. El jugador gana confianza, conecta con la hinchada y empieza a construir su historia en el club.

En América de Cali, donde la presión sobre los delanteros es alta, empezar anotando en el estadio del equipo genera ilusión en la tribuna.

Quién es Daniel Valencia, goleador ecuatoriano fichaje de América de Cali

Daniel Valencia es un delantero ecuatoriano de 29 años con más de 75 goles en su carrera profesional. Jugó en clubes como Everest Guayaquil, Santa Rita Vinces, Universidad Católica, Macará y Manta FC.

En Manta vivió su mejor etapa. Fue segundo goleador de la Serie B en 2024 y máximo anotador de la Serie A en 2025 con 21 goles. Ese rendimiento llamó la atención de América de Cali. El club lo fichó buscando un delantero clásico de área, con capacidad para definir, buen juego aéreo y experiencia en competiciones exigentes.

Daniel Valencia y la confianza de David González en el ataque

El técnico David González necesitaba variantes ofensivas. América de Cali incorporó jugadores como Yeison Guzmán y Darwin Machís, pero el equipo requería un delantero que concretara las jugadas.

Valencia empezó a cumplir ese rol. Sus goles liberan presión al equipo y permiten que los volantes ofensivos jueguen con más tranquilidad. La confianza del entrenador en su nuevo 9 se refuerza con cada partido.

Qué sigue para Daniel Valencia tras su inicio goleador en América

El reto ahora es sostener el nivel. América de Cali compite en Liga BetPlay, Copa BetPlay y torneos internacionales. Valencia necesitará continuidad y adaptación para mantenerse como goleador.

El impacto inmediato de Daniel Valencia confirma que América de Cali acertó en su fichaje. En menos de 200 minutos ya suma dos goles y empieza a construir su historia como el goleador que el club estaba buscando.