Hay tranquilidad en América de Cali tras el reciente triunfo como local frente a Jaguares de Córdoba, resultado que lo instala en los primeros lugares de la Liga BetPlay y le permite encarar con mayor serenidad un calendario exigente que incluye también competencia internacional.

En ese contexto, el entrenador David González Giraldo concedió una extensa entrevista al programa radial Zona Libre de Humo, donde abordó dos temas que hoy concentran la atención de la hinchada escarlata: el nuevo delantero y la titularidad en el arco.

El nuevo delantero: confirmación y un nombre descartado

América dispone de 11 días para cerrar su último cupo de inscripción ante Dimayor. Desde la dirigencia han sido enfáticos: el refuerzo será un centro delantero, no otra posición.

Consultado directamente sobre el tema, González no solo confirmó que el atacante llegará, sino que descartó un nombre que durante semanas generó ilusión en la tribuna:

«El otro delantero va a llegar y puedo dar fe que los directivos siguen gestionando eso; lo que si puedo adelantar es que no será Michael Rangel; dado que me preguntan mucho por ese nombre y debo ser honesto; Rangel no es un futbolista que nosotros estemos contemplando para que llegue al equipo».

Las palabras fueron contundentes. El regreso de Rangel, campeón en 2019, queda oficialmente fuera del panorama.

¿Qué perfil busca el DT?

Ante la insistencia de la mesa periodística, el técnico profundizó en las características del atacante que pretende sumar:

«Estamos buscando un atacante que se pueda asociar bien con Daniel Valencia (titular hoy), que tenga buen manejo de pelota y sepa llegar a gol; queremos explorar las alternativas de jugar con uno o dos puntas, pero así mismo que todo el peso del gol no recaiga solo en Daniel».

El mensaje es claro: buscan un delantero asociativo, con capacidad técnica y movilidad, que permita variantes tácticas y libere carga goleadora.

En ese escenario, nombres como el argentino Gustavo del Prete o el colombiano Tomás Ángel —que han sido sondeados en el mercado— encajan mejor en el perfil descrito por el entrenador.

El arco: decisión tomada y polémica

El otro tema sensible es la gestión de los arqueros. América cuenta con dos guardametas de experiencia: Jorge Soto y el brasileño Jean Paul Fernandes Filho.

Hasta ahora, Soto ha tenido mayor continuidad (cinco partidos) frente a los dos del brasileño. Sin embargo, en redes sociales el debate es intenso, especialmente por algunos errores recientes del arquero colombiano y las buenas sensaciones que dejó Fernandes en sus primeras presentaciones.

González fue prudente, pero dejó un mensaje revelador:

«Yo pretendo darle ritmo y minutos a toda la plantilla, no todos los casos son iguales; las cargas se manejan distinta dependiendo el jugador; en el caso de los arqueros es una posición sensible que no es fácil rotarla tanto; iremos viendo la posibilidad de altérnala, pero lo que si puedo decir con total transparencia es que yo ya tengo bien claro quién es mi arquero titular».

Aunque no dio el nombre, la frase final dejó entrever que la decisión está tomada.

Contexto y lectura interna

El detalle no es menor: David González fue arquero profesional durante 20 años, conoce profundamente el puesto y suele tener criterios muy definidos para elegir a su titular.

Si se analiza el comportamiento en este arranque de temporada —más titularidades para Soto— y el tono de sus declaraciones, todo apunta a que mantendría la confianza en el colombiano, pese a la presión externa.

América entra en fase decisiva

Mientras el equipo pelea arriba en la Liga y se prepara para afrontar la Copa Sudamericana, el entrenador despejó dudas clave:

Llegará un delantero.

Michael Rangel no es opción.

Ya tiene decidido su arquero titular.

Con mercado abierto y calendario apretado, América entra en días decisivos. Las palabras de González bajaron especulaciones… pero también encendieron el debate.