El atacante Alfredo Morelos, figura indiscutible del Atlético Nacional, vive uno de los mejores momentos desde su llegada al conjunto antioqueño. El delantero costeño, nacido en Cereté (Córdoba), arribó al club en julio de 2024 procedente del Santos FC de Brasil, y en apenas año y medio se ha convertido en una pieza esencial dentro del engranaje ofensivo del Rey de Copas de Colombia. Su entrega, goles y estilo aguerrido lo han transformado en uno de los jugadores más queridos por la hinchada verdolaga.

Así va la negociación para su continuidad con Nacional

El vínculo contractual de Morelos con Atlético Nacional se da a través de un préstamo proveniente del Santos de Brasil, club dueño de sus derechos federativos. El cuadro paulista estableció un valor de 4 millones de dólares por su transferencia definitiva, cifra que el conjunto colombiano intenta negociar a la baja.

Después de la goleada 4–1 ante América de Cali en el Atanasio Girardot, donde el delantero fue una de las figuras al marcar un gol y participar activamente en la generación ofensiva, el atacante fue consultado sobre su futuro.

“Estamos en eso, las cosas van por buen camino y acá lo importante es cuando uno está contento y tranquilo en una parte; las cosas así se dan para seguir. Acá en Nacional soy feliz y mi deseo es continuar acá”, expresó el exdelantero del Glasgow Rangers de Escocia (2017–2023).

Las declaraciones generaron optimismo entre los hinchas. Morelos, siempre frontal, dejó claro que su prioridad es seguir vistiendo de verde. Su felicidad en Medellín y el respaldo que recibe tanto del cuerpo técnico como de la directiva son factores determinantes en su deseo de permanecer.

El deseo compartido: Morelos, Arango y Fermani, en sintonía

El goleador fue más allá y reveló que las conversaciones con los directivos avanzan con calma, pero de manera positiva.

“Es el deseo del Presi (Sebastián Arango) y de Gustavo (Fermani, Gerente Deportivo), pero sobre todo el mío; yo estoy poniendo de mi parte para que todo se dé y por ahora no tenemos prisa. Las cosas van por buen camino”.

Con esta afirmación, Morelos confirmó que tanto el presidente Sebastián Arango Botero como el gerente deportivo Gustavo Fermani comparten su intención de cerrar un acuerdo definitivo. Fuentes cercanas al club indican que la negociación ya estaría avanzada y que el propio jugador habría pedido al Santos FC facilitar el acuerdo, manifestando su deseo de continuar en Colombia.

“Solo falta mi representante”: Morelos da pistas de su renovación

Al ser consultado sobre qué falta para sellar su continuidad, el delantero soltó una respuesta entre risas que encendió el entusiasmo de la hinchada:

“Únicamente falta que mi representante venga a Colombia, jejeje; él ahora está en España atendiendo otros asuntos; por ahí nos hablamos por mensajes, pero seguramente cuando esté acá se reunirá con Nacional para definir mi futuro”.

Con esa frase, Morelos prácticamente confirmó que su renovación es cuestión de tiempo. Las posibles trabas serían solo logísticas, relacionadas con la llegada de su agente a Medellín.

🟢“Todavía tenemos tiempo para hablar sobre la renovación, las ganas están (…) uno tiene que ESTAR, donde es FELIZ” 🎙️Alfredo Morelos, delantero de Nacional 📹Vía: @NOTICIASDEVERDE 📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles desde las 2 p.m. por @CaracolRadio pic.twitter.com/Kp9LPsANyz — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 3, 2025

Morelos: un referente dentro y fuera del campo

Desde su llegada al Atlético Nacional, Morelos ha sido sinónimo de protagonismo. Con 30 goles oficiales y participación directa en la obtención de tres títulos en apenas 18 meses, el “Búfalo” ha demostrado por qué fue una de las grandes apuestas del club. Más allá de las cifras, su importancia radica en los movimientos tácticos que realiza para abrir defensas cerradas, un detalle que los distintos entrenadores que ha tenido han sabido valorar.

Pablo Repetto (Uruguay), Efraín Juárez (México), Javier Gandolfi (Argentina) y Diego Arias (Colombia) son los cuatro técnicos que han dirigido a Morelos en Nacional desde su llegada. Todos, sin excepción, han coincidido en la misma apreciación: “Alfredo, con sus movimientos inteligentes, destruye cualquier defensa”. Esa cualidad, sumada a su fortaleza física y lectura del juego, lo ha convertido en un delantero imprescindible.

Incluso en momentos donde su temperamento lo ha llevado a cometer algunos actos de indisciplina, la hinchada ha preferido perdonar sus errores. El público lo reconoce como un jugador de entrega total, capaz de marcar la diferencia en los partidos importantes. Hoy, su relación con el entorno paisa atraviesa su mejor momento, y su deseo de continuar en el club ha fortalecido aún más ese vínculo.

El “Búfalo”, referente y querido por la hinchada verdolaga

El amor entre Alfredo Morelos y la hinchada de Atlético Nacional se ha consolidado con base en goles, sacrificio y carisma. El delantero costeño ha entendido lo que significa portar la camiseta del club más laureado del país y ha sabido responder en los momentos decisivos. Su entrega en el campo lo ha hecho uno de los jugadores más valorados por la afición, que ya lo considera un ídolo contemporáneo.

Desde la dirigencia hay plena intención de mantenerlo en el proyecto deportivo de 2026, donde Atlético Nacional planea reforzar su base local con figuras consolidadas. El club trabaja para cerrar cuanto antes la negociación con Santos, que ya habría aceptado reducir parte de la cifra inicial gracias a la disposición del jugador.

De concretarse la operación, Alfredo Morelos se convertirá oficialmente en jugador en propiedad del Atlético Nacional a partir de enero de 2026, asegurando así la continuidad de una historia que parece destinada a seguir creciendo.