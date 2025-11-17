La clasificación de Atlético Nacional a la final de la Copa BetPlay 2025 volvió a encender el ambiente en el estadio Pascual Guerrero, no solo por el 2-2 ante el América de Cali que selló el 6-3 en el global, sino por un nuevo capítulo de tensión entre Alfredo Morelos y un periodista vallecaucano. El delantero y el comunicador ya habían protagonizado un cruce fuerte hace un mes en zona mixta, y esta vez la historia se repitió con un tono más áspero.

El nuevo cruce en zona mixta: “¿Otra vez tú?”

A la salida del campo, mientras atendía a los medios, el periodista le recordó a Morelos el episodio anterior:

“Alfredo, mencionas ahorita que tú te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita acá a la ciudad de Santiago de Cali saliste berraco contra nosotros, la prensa también”, se escuchó en el video viral.

La reacción del atacante fue inmediata. Molesto, lanzó un escueto “¿otra vez tú?”, dio media vuelta y se desplazó hacia otro grupo de comunicadores para evitar prolongar el intercambio.

Sin embargo, el periodista no detuvo sus reclamos y continuó señalando al jugador, incluso subiendo el tono:

“Por qué eres tan cobarde Morelos, por qué te gusta ocultar las cosas, es que también le pido respeto a Morelos. Es la verdad”, agregó en un fragmento que también circuló en redes sociales y que generó múltiples opiniones entre hinchas, colegas y analistas.

En otras entrevistas otorgadas minutos después, Morelos respondió sin entrar en polémicas, afirmando que este tipo de choques no lo altera:

“Cuando me torean más es cuando más juego fútbol y gracias a Dios me ha dado esa virtud. Soy un futbolista que ha pasado por momentos difíciles y este tipo de cosas no me afecta para nada”, señaló el delantero.

Como le dice Morelos ¿Otra vez tú? al periodista JAJAJAJAJA. Lo quiero mucho al Búfalo. pic.twitter.com/rfunDpBugR — Jecontento (@ContentJuan) November 17, 2025

El contexto: una relación tensa con la tribuna del América

Desde que llegó a Atlético Nacional hace año y medio, los partidos de Morelos frente al América de Cali se han cargado de un ambiente especial. El atacante se ha transformado en un protagonista recurrente de los clásicos entre ambos clubes, tanto por su impacto deportivo como por los constantes roces con la afición local.

Contra América de Cali, Morelos ha marcado 4 goles en 6 partidos, varios de ellos determinantes, especialmente en el Pascual Guerrero, donde el público local suele recibirlo con silbidos, insultos y hasta objetos lanzados desde la tribuna. El cordobés, fiel a su estilo, suele responder con goles, gestos y actuaciones de peso en momentos definitivos.

En la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay 2025, nuevamente fue protagonista de una escena polémica. Al ser sustituido, se retiró del campo enviando besos hacia la tribuna occidental, lo que aumentó la tensión en el estadio y dejó otra imagen viral para el debate.

¿Por qué por allá en Cali detestaran tanto a Morelos? No entiendopic.twitter.com/EYpalXa2Bg https://t.co/qGvrgX1U38 — 0 DESCENSOS 2 LIBERTADORES (@AtlNacional1947) November 17, 2025

Pensando en la final: el enfoque vuelve al fútbol

Más allá de las discusiones, Morelos aseguró que su mente ya está puesta en la disputa del título contra el Deportivo Independiente Medellín. El delantero envió un mensaje conciliador y centrado en lo deportivo:

“Agradecido con Dios por esta linda oportunidad, por el paso a la final y estar en esta gran institución que viene haciendo un gran esfuerzo”, expresó.

Luego hizo un llamado a la cordura para lo que viene:

“Invito a la gente a vivir el fútbol en paz, que va a ser una final muy linda en nuestra ciudad y obviamente será un lindo espectáculo para las dos hinchadas”.

El cruce con la prensa vuelve a abrir el debate sobre la relación entre jugadores y comunicadores en el fútbol colombiano, pero en lo estrictamente deportivo, Morelos llega nuevamente a una final siendo pieza clave del Atlético Nacional, listo para un duelo decisivo que promete un ambiente intenso dentro y fuera de la cancha.