El tema de Alfredo Morelos vuelve a estar en el ojo del huracán. El delantero de Atlético Nacional protagonizó una polémica celebración en el Estadio Pascual Guerrero tras marcar ante América de Cali, situación que podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de la Dimayor.

Aunque no es la primera vez que el atacante se ve inmerso en episodios de este tipo, lo ocurrido en la octava jornada de la Liga BetPlay 2025-II ha generado un nuevo debate sobre sus conductas y los límites que deberían imponerse a los festejos frente a las tribunas rivales.

La celebración que encendió la polémica

El atacante abrió el marcador en uno de los partidos más esperados de la jornada. Luego de anotar, se dirigió hacia la tribuna sur del Pascual Guerrero, donde normalmente se ubica la barra Barón Rojo Sur, y realizó un gesto con la mano mientras señalaba el escudo verdolaga en su camiseta.

El árbitro Bismark Santiago consideró que la acción constituía una provocación y le mostró tarjeta amarilla de inmediato. Esa amonestación dejó registrado el incidente en el informe arbitral, lo que podría dar paso a una sanción formal.

Qué sanción podría recibir Morelos

Si bien todavía no hay resolución oficial, el caso de Álvaro Montero hace unos meses sirve como precedente. En aquella ocasión, el entonces portero de Millonarios fue sancionado con dos jornadas de suspensión y una multa cercana a los tres millones de pesos por recoger unas monedas frente a la tribuna visitante en Manizales.

A diferencia de ese episodio, lo de Morelos ya quedó consignado en el acta arbitral con la tarjeta amarilla, lo que obliga al Comité Disciplinario de la Dimayor a revisar y tomar una decisión. Todo dependerá de la rigurosidad que aplique la entidad para definir si el jugador deberá cumplir una suspensión adicional y pagar una multa económica.

Morelos se defiende en zona mixta

Después del partido, el delantero habló con los periodistas en la zona mixta y respondió a los cuestionamientos sobre su celebración.

😬»Siempre he celebrado de la misma manera, yo no estoy provocando a nadie, la tarjeta amarilla era innecesaria» 🎙️Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional 📻#ElVbarCaracolpic.twitter.com/8q1TerB4Ee — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 25, 2025

“Siempre he celebrado igual”

Morelos insistió en que no hubo intención de provocar y que sus festejos han sido los mismos desde hace tiempo.

“Uno no puede expresarse ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles en Nacional y he celebrado de la misma manera. Ya ustedes vieron lo que pasó y no voy a decir más porque es increíble”, señaló.

“La tarjeta amarilla fue innecesaria”

El atacante también se mostró inconforme con la amonestación recibida, asegurando que le pareció desproporcionada.

“Esa tarjeta amarilla fue innecesaria, a uno se le baja el ánimo. No son excusas, pero hay que mejorar eso. Ustedes, periodistas, saben que es así y es la realidad. Uno viene a dar un espectáculo y la gente viene a disfrutar el fútbol”, expresó.

“No estoy provocando a nadie”

Frente a las críticas de la hinchada rival y la opinión pública, Morelos recalcó que su gesto no buscaba confrontación.

“Yo no estoy provocando a nadie (…) ¿Cuál beso? Estamos hablando de la celebración, entonces no sé a qué va la amarilla que me sacaron. ¿Y cuando me putean qué pasa? ¿No has visto cuando lo hacen y me tiran cosas?”, replicó con molestia.

“Yo también recibo insultos”

Finalmente, el cordobés expuso que siempre es objeto de agresiones verbales cuando juega de visitante, pero que él debe soportar esas situaciones.

“Cuando me insultan a mí qué pasa, tú has visto cuando me insultan y me dicen y me tiran cosas, ¡ah bueno, ahí te la dejo entonces!”, cerró antes de retirarse visiblemente incómodo de la zona mixta.