El Comité Disciplinario de la Dimayor había sancionado a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, con dos semanas de suspensión y una multa de $85.410.000 pesos. La medida fue consecuencia de la acción que derivó en el polémico penalti pitado a su favor en el partido contra Boyacá Chicó, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.

Esa decisión lo dejaba automáticamente por fuera del clásico antioqueño ante Independiente Medellín. Sin embargo, el club antioqueño presentó un recurso basado en el artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol, que terminó habilitando al goleador para estar en el partido.

El argumento legal que presentó Atlético Nacional para suspender la sanción de Morelos

La defensa jurídica de Atlético Nacional se centró en la figura de “suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción”, prevista en el artículo 42 del CDU. Esta herramienta permite que un jugador regrese a la competencia si cumple con dos condiciones básicas:

Que la sanción no supere seis partidos o seis meses. Que haya cumplido al menos el 50% de la sanción impuesta.

En el caso de Morelos, la sanción era de dos semanas, por lo que cumplía el primer requisito. Además, ya había estado fuera de competencia durante una semana, tras no ser convocado frente a Deportivo Pasto ni ante Once Caldas (Copa), lo que permitió demostrar el cumplimiento del segundo requisito.

“El jugador ha permanecido apartado de la competencia durante una semana completa, lapso que satisface el umbral temporal previsto por la norma”, argumentó el club en su solicitud.

Lo que resolvió el Comité Disciplinario del Campeonato en el caso Alfredo Morelos

El Comité Disciplinario analizó el caso y concluyó que los requisitos objetivos estaban cumplidos: la sanción no excedía el tiempo permitido y el jugador ya había cumplido la mitad de ella. Además, consideró la ausencia de antecedentes disciplinarios de Morelos por infracciones similares, lo que jugó a su favor.

“Este Comité establece que los requisitos objetivos están satisfechos para el presente caso y, tras verificar los antecedentes, accede a la suspensión parcial de la sanción”, se lee en la resolución. El fallo también incluyó un llamado al club para implementar medidas pedagógicas internas, dirigidas al plantel y cuerpo técnico, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto a las normas y al juego limpio.

Suspensión parcial y período condicional para Alfredo Morelos

Aunque Morelos podrá disputar el clásico, la decisión incluye un componente importante: un período de observación de seis meses. Según el numeral 4 del artículo 42, si durante ese lapso el jugador incurre en una falta de igual o similar naturaleza, la sanción podría ser reactivada y complementada con nuevas medidas disciplinarias.

Este mecanismo es frecuente en sanciones cortas y busca combinar la posibilidad de competir con un control estricto sobre el comportamiento del jugador.

La importancia de no tener antecedentes disciplinarios

Un factor determinante en la decisión fue la ausencia de antecedentes disciplinarios por la misma conducta. El Comité destacó que el delantero no ha cometido infracciones similares, lo que facilitó aprobar la suspensión parcial.

Además, el fallo establece que Atlético Nacional deberá implementar acciones pedagógicas con todo su plantel, con el propósito de sensibilizar sobre las consecuencias de conductas que puedan derivar en sanciones disciplinarias.

Lo que significa la presencia de Alfredo Morelos en el clásico antioqueño

La habilitación de Alfredo Morelos es una buena noticia deportiva para Atlético Nacional. El atacante es una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo y llega a este partido con una racha goleadora importante en la temporada. Su experiencia y jerarquía serán fundamentales en un clásico que puede marcar el rumbo en la tabla de posiciones. Para el cuerpo técnico y la afición, contar con Morelos representa un impulso anímico. Para el rival, una preocupación adicional, considerando su influencia en los partidos de alta tensión.

Morelos, listo para un partido especial

La historia se resolvió a tiempo: Alfredo Morelos podrá jugar el clásico antioqueño. Estará en el Atanasio Girardot, en un partido que suele definir más que tres puntos: orgullo, historia y el pulso por los primeros lugares.

Después de una semana fuera de competencia, regresa con la posibilidad de responder en la cancha y no desde la tribuna. Atlético Nacional recupera a su goleador y el clásico, como suele ocurrir, gana en expectativa y emociones. Y un dato: en el anterior cruce del cuadro verdolaga ante el DIM, hizo un gol, protagonizando un capítulo más de la famosa Ley del Ex.