Restan pocos días para que se reabra el periodo de inscripciones en Dimayor. Sin embargo, en esta ventana solo se permitirán jugadores que están libre y sin contrato.

Uno de ellos es Giovanni Moreno, jugador que entrena con Envigado FC y que aún no define su futuro. No obstante, se conoció que ese club ya le hizo una oferta, la cual no se ha aceptado.

Sobre esto habló este jueves Alberto Suárez con Win Sports, en donde resaltó el trabajo de sus dirigidos en el comienzo de la Liga Betpay y el dese de tener a Gio en la nómina.

“Envigado tiene un cronograma muy difícil desde el inicio, nos tocó arrancar con América, en Pasto con una altura que nos mata, después con Alianza que fue un lindo partido, luego con Millonarios y luego con Cali y eso no es un buen cronograma para iniciar para nadie. A mí me gustó el equipo; venía haciendo las cosas bien, ahora esperamos seguir mejor o igual como lo hicimos en Cali, porque de nada vale ir a sumar tres puntos ante el ‘azucarero’ y no seguir sumando en casa”.

Sobre la posibilidad para que Gio firme con la ‘Cantera de Héroes’ dijo que “En un equipo como Envigado donde debutan jugadores tan jóvenes que sufren de cierta inmadurez, allí es donde se requieren a un Giovanni Moreno, un Teófilo o un Dayro, ya que son supremamente necesarios en un club, porque son como los hermanos mayores, para que los ayuden a entender la competencia, por eso Giovani Moreno para nosotros es una urgencia, no es una necesidad, claro que todo depende de su disponibilidad y su voluntad”.