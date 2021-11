Alberto Gamero: “Es un partido especial; el clásico del fútbol colombiano”

El técnico de Millonarios habló sobre lo que será el último partido del todos contra todos este semestre y lo especial que es un juego ante Nacional.

Millonarios tiene un par de objetivos pendientes a pesar de ya estar clasificado a las finales del fútbol colombiano y son: mantenerse arriba en la reclasificación y ser cabeza de serie en los cuadrangulares afianzándose al segundo lugar de la tabla de posiciones. Para ello, tendrá una prueba de fuego este domingo, enfrentando al líder de ambas, Atlético Nacional.

Previo al viaje a Medellín, el técnico del equipo embajador, Alberto Gamero, se refirió a la importancia que tiene este juego en el ambiente general del FPC. “Es un partido especial para nosotros, como también es para ellos, es el clásico del fútbol colombiano. Veo a un grupo consciente de la responsabilidad con la que vamos a salir a jugar contra un gran equipo como Nacional“.

Resaltó la competitividad de su juego. “Este Millonarios es un equipo muy propositivo, sea con Nacional o cualquier otro equipo, y esa mentalidad no la vamos a cambiar. Vamos a hacer un muy buen partido contra un gran equipo, porque en este momento está ganando todo en el futbol colombiano, en lo que lleva; y nosotros estamos ahí pegados a ellos. La idea es ir al partido como si fuera una final, con la mentalidad de hacer un buen juego“.

Además, no permitió que le dijeron que su equipo está jugando mal. “No concuerdo con que el equipo no juega bien, porque cuando se pierde no quiere decir que un equipo juega mal. Nosotros, por ejemplo, contra Alianza Petrolera tuvimos 67% de posesión, tuvimos 25 llegadas, nueve remates… Yo no creo que un equipo que haga todo eso juegue mal. Contra Equidad hicimos lo mismo. Nosotros no estamos tranquilos por estar empatando o perdiendo, estamos más angustiados que todos ustedes (hinchas), pero eso nos lleva a trabajar, nos lleva a darle la confianza al grupo. Yo creo que, a pesar que cometemos errores, este grupo juega bien“.