Deportivo Cali vuelve a la acción este domingo en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025-II, visitando a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, por la fecha 13 del campeonato. La escuadra de Alberto Gamero va en franco ascenso y, pese a ser visitante en suelo antioqueño, contará en las graderías con una gran presencia de hinchas azucareros que esperan celebrar un nuevo triunfo.

Águilas vs Cali: horario y transmisiones streaming en directo

Partido: Águilas Rionegro vs Deportivo Cali

Águilas Rionegro vs Deportivo Cali Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Domingo 28 de septiembre de 2025 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Evento: Jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor

Jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor Árbitro: Wilmar Montaño Guevara

Wilmar Montaño Guevara Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Deportivo Cali busca sostener su buen momento en la Liga BetPlay

Luego de dos semanas positivas, el Deportivo Cali se prepara para visitar este domingo a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. El equipo de Alberto Gamero llega con la ilusión de sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse firme en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto verdiblanco ha levantado su rendimiento en el torneo, con una racha reciente de 7 puntos en tres compromisos. Primero empató sin goles en el clásico frente al América de Cali, después venció 2-1 a Deportivo Pasto en Palmaseca y finalmente goleó 0-4 a La Equidad en Bogotá. Estos resultados le permitieron meterse entre los ocho, aunque los marcadores del sábado lo volvieron a desplazar, por lo que ganar en Rionegro es vital.

Alberto Gamero y el desafío de mantenerse en el grupo de los ocho

El técnico samario Alberto Gamero sabe que la tabla está muy apretada y que un descuido puede costar caro. Durante la semana recalcó que no hay margen para relajarse y que el trabajo táctico será fundamental frente a un rival complicado en condición de local.

“Estamos cerca de los de arriba, pero también muy cerca de los de abajo; aquí está prohibido relajarse”, dijo el entrenador. Además, señaló que durante los entrenamientos hicieron énfasis en triangulaciones, posicionamiento y movimientos colectivos para enfrentar este duelo clave.

Un reto en una plaza complicada para el Deportivo Cali

El estadio Alberto Grisales ha sido históricamente una plaza difícil para el Deportivo Cali, especialmente por el factor de la altura. Sin embargo, el equipo llega con la confianza elevada tras su reciente goleada 4-0 como visitante frente a La Equidad, también en la altura bogotana.

Con este impulso, los azucareros esperan repetir un buen rendimiento y sumar tres puntos que los devuelvan al grupo de los ocho, acercándolos al gran objetivo: la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.