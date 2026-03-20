América de Cali afronta esta tarde en Medellín un partido de alto riesgo en sus aspiraciones dentro de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto escarlata está al límite de salir del grupo de los ocho clasificados y necesita, sin margen de error, una victoria frente a Águilas Doradas para respirar con mayor tranquilidad. El duelo se disputará en el pequeño pero acogedor estadio Cincuentenario, que estará completamente colmado por hinchas rojos en territorio paisa. Aunque será visitante en el papel, en las tribunas el equipo vallecaucano jugará prácticamente como local.

Águilas vs América: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Águilas Doradas vs América de Cali

Águilas Doradas vs América de Cali Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estadio: Cincuentenario de Medellín

Cincuentenario de Medellín Árbitro: Héctor Rivera

Héctor Rivera Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 12

Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

y Streaming: Win Play

América, obligado a ganar para no complicarse

El equipo dirigido por David González llega ubicado en la séptima posición con 17 puntos, luego de empatar 1-1 ante Deportes Tolima, un resultado que dejó sensaciones agridulces al perder terreno en la lucha por asegurar su clasificación.

La cercanía con sus perseguidores convierte este partido en una verdadera final anticipada. Una victoria lo consolidaría dentro del grupo de los ocho, mientras que un nuevo tropiezo podría sacarlo de la zona de clasificación a falta de pocas jornadas para el cierre del todos contra todos.

Águilas Doradas, en ascenso y con ilusión

Por su parte, Águilas Doradas llega con impulso tras vencer 1-0 al Deportivo Pereira, resultado que lo mantiene con opciones claras de meterse en la pelea. El equipo antioqueño ocupa la posición 12 con 15 puntos, apenas a dos unidades de su rival.

Esa mínima diferencia convierte el compromiso en un auténtico duelo directo. Ganar significaría no solo sumar, sino también recortar distancia con un competidor directo por los cupos a los cuadrangulares.

Un duelo de seis puntos en Medellín

La cercanía en la tabla y el momento de ambos equipos hacen de este encuentro uno de los más determinantes de la jornada. América de Cali necesita recuperar confianza y resultados, mientras que Águilas Doradas quiere aprovechar su localía y el factor de la altura para inclinar la balanza.

El escenario del Cincuentenario suele ser complejo para los visitantes, pero el ambiente mayoritariamente rojo puede equilibrar ese factor y convertir el partido en una auténtica batalla futbolística.

Bajas sensibles en América de Cali

El conjunto escarlata afrontará este compromiso con ausencias importantes que condicionan su armado:

Nicolás Hernández: trauma óseo y ligamentario en la rodilla izquierda, en evaluación.

trauma óseo y ligamentario en la rodilla izquierda, en evaluación. Brayan Correa: descompensación física, bajo estudios médicos.

descompensación física, bajo estudios médicos. Dylan Borrero: continúa en trabajos de fortalecimiento por tendinitis abdominal.

continúa en trabajos de fortalecimiento por tendinitis abdominal. Kevin Angulo: en rehabilitación por tendinitis en el tendón de Aquiles.

Estas bajas obligan a replantear el esquema y limitan las variantes del cuerpo técnico en un partido clave.

Confianza en el grupo pese a la presión

Tras el empate ante Tolima, el técnico David González dejó claro que mantiene la confianza en su equipo y en la capacidad de competir en instancias finales. El reto inmediato, sin embargo, pasa por recuperar el camino en la fase regular.

América no puede seguir cediendo terreno si quiere mantenerse en la pelea. El margen de error se redujo al mínimo y cada punto comienza a ser determinante en la tabla.

Un partido que puede marcar el rumbo

Con cuatro fechas aún por disputarse, el resultado en Medellín puede definir el destino de ambos clubes. América de Cali se juega su permanencia en el grupo de los ocho, mientras que Águilas Doradas ve la oportunidad de meterse de lleno en la discusión.

El contexto, la presión y el ambiente prometen un duelo intenso, en el que solo uno podrá dar un paso firme hacia los cuadrangulares de la Liga BetPlay.