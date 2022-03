Yimmi Chará: “no compartimos lo que hizo la hinchada”

Yimmi Chará contó lo que sintió después de la derrota de la Selección Colombia ante Perú en las Eliminatorias y lo piensa sobre la clasificación al Mundial de Catar.

El jugador del Porlantd Timbers habló sobre lo sucedido en el partido de Colombia y Perú en la ciudad de Barranquilla y no ocultó la mal que se sintieron él y sus compañeros en el camerino al terminar el partido, con las muestras de . “En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición”.

+“Si queremos cambiar esto hay que empezar por los directivos”

+“La meta es el campeonato, pero vamos paso a paso”

Yimmi Chará en entrevista con el Canal Directv Sports desmintió posibles roces entre los jugadores y afirmó que: “Nunca, en un camerino de Selección, es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura, pero siempre se habla con respeto”.

El delantero no ocultó la dificultad en la que se encuentra la Selección Colombia con respecto a su posible clasificación al Mundial de Catar, pero sigue teniendo esperanza. “No podemos tapar el sol con un dedo, pero que no se pierda la fe, ya que nosotros no la perdemos”.