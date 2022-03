Carlos Valderrama, ídolo histórico de la Selección Colombia habló sobre los responsables del posible fracaso del equipo si no clasifica al Mundial de Catar.

Una de las voces autorizadas para hablar de la ‘Tricolor’ es el ‘Pibe’ Valderrama que expresó su opinión en dialogo con Blu Radio y no negó la responsabilidad que tienen los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, si la Selección Colombia no clasifica a la Copa del Mundo. “Si queremos cambiar esto hay que empezar por los directivos”.

+“Nuestra deuda es a nivel internacional”

+River Plate: ¿Juega Juanfer Quintero contra San Lorenzo?

Carlos Valderrama histórico ’10’ de Colombia no se guardó nada y dijo que así como a los jugadores les exigen ir al Mundial, debería ser igual con los dirigentes: “Como jugadores de fútbol, nos exigen ir al Mundial; a los directivos les debe pasar lo mismo porque si no, se tienen que ir”.

El ‘Pibe’ no desconoce que hace falta una renovación en el combinado nacional y que debe hacerse desde la dirigencia, “los directivos no quieren a la institución. “Hay una renovación normal que se debe dar sí no se pasa al Mundial, pero hay que empezar por los directivos, que son la cabeza”.