Ya no es noticia: James Rodríguez no fue convocado para Real Madrid vs. Villarreal

Real Madrid está muy cerca de lograr el título de LaLiga 2019-20: en la fecha 37 recibirá al Villarreal CF y con un triunfo le bastará para ganar el torneo. En el compromiso en el que los Blancos podrían coronarse, no estará James Rodríguez.

El mediocampista se quedó otra vez por fuera del listado de convocados del equipo que dirige Zinedine Zidane, que este jueves a las 2:00 p.m. (horario de Colombia) se enfrentará al Submarino Amarillo, en el estadio Alfredo di Stéfano.

El técnico designó a 24 jugadores y entre ellos no se encuentra el cucuteño, por cuarto partido consecutivo. La ausencia del volante de la Selección Colombia no sorprende dado que, según el francés, fue él mismo quien pidió no ser tenido en cuenta.

El conjunto Merengue acumula nueve éxitos en línea y el décimo le permitiría arrebatarle el trofeo de campeón al FC Barcelona. Desde que se reanudó el rentado local, el 10 de la Tricolor solo disputó 78 minutos en la victoria 1-2 sobre la Real Sociedad.

Los elegidos por Zinedine Zidane para Real Madrid vs. Villarreal de LaLiga 2019-20, sin James Rodríguez, a continuación: