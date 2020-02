¡Ya comparan a Sebastián Villa con Kylian Mbappé!

Hace 4 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

¡Calma, por favor! Cómo será de exagerado, que hasta el mismo Sebastián Villa habló de estar enfocado cuando le indagaron por la comparación con Mbappé.

El delantero colombiano al servicio de Boca Juniors fue la gran figura el pasado fin de semana contra Talleres. Hizo gol, asistencia y una corrida espectacular en contragolpe, que retrata por completo todo el potencial del jugador colombiano.

Carlos Tévez dijo que puede ser un jugador de los que poco se ven ahora, si Sebastián Villa aprende a levantar la cabeza. Además, los medios en Argentina recrean a los hinchas con contenidos relacionados con la velocidad del colombiano.

Ahora, por cuenta de las redes sociales, alguien convirtió en viral la comparación entre Sebastián Villa y Kylian Mbappé, nada menos que la joya del fútbol francés. Un futbolista llamado a ser el mejor del mundo, en caso de seguir así con el PSG y la selección de su país.

Fue tanta la repercusión, que en TyC Sports acudieron al mismo Villa para que opinara al respecto: “En lo personal es muy bueno para uno, pero tengo que mantener los pies en la tierra y estar enfocado. Esto no es nada, no he logrado nada”.

Sebastián es consciente de la situación, pero también admite que son temas de hinchas y redes sociales. Él debe seguir luchando para consolidarse en el 11 titular del técnico Miguel Russo.

“Sólo quiero seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien y aportándole al club y a mis compañeros, forzándome cada día más. No he logrado nada, sólo quiero hacer las cosas bien y hacer mi propia historia”, agregó Villa como una forma más de esquivar ciertas comparaciones que en determinado momento pueden afectarlo.

La velocidad de Sebastián Villa