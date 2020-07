William Tesillo y Boca Juniors. Así va la historia

Quedó claro que William Tesillo es el defensor que quiere Boca Juniors. Ya hizo una oferta por él y aunque parece lejana, el DT del Club León tiene claro que no frenará el crecimiento del futbolista.

“Aún no hablé con William Tesillo sobre su posible salida a Boca​, seguramente lo haré para saber qué quiere hacer. Boca apunta muy bien”, dijo Carlos Ambriz al respecto. El DT que tiene el hombre de la Selección Colombia en el fútbol mexicano agregó: “Lo importante es lo que piensa el jugador. No me gustaría frenar su crecimiento, es una gran persona”.

Así que si el colombiano acepta la opción de salir, desde el cuerpo técnico del Club León no habrá obstáculo alguno. Pasará a depender de la negociación entre los clubes. Ya están en eso. Boca Juniors sí está interesado en contar con él.

¿Cuánto ofreció Boca Juniors por William Tesillo?

Extraoficialmente se habla de una oferta de 4 millones de dólares por el fichaje. Por ahora sería insuficiente. El Club León le puso una cláusula de salida de 6 millones y se anuncia que el equipo mexicano piensa en no resignar un solo peso. Está aferrado a esa cifra. Es lo que están negociando.

A eso hay que agregarle que William Tesillo termina contrato con el cuadro mexicano en junio de 2021. Así que si ahora no hay un negocio y tampoco renovación del mismo, en los próximos meses pasará a ser un jugador libre y ahí el cuadro argentino podría negociar directamente con él.

Lo otro que dice el DT del Club León sobre William Tesillo

“Además de ser central, te puede jugar de lateral izquierdo. Para un entrenador eso es muy bueno. Saca muy bien la pelota, tiene un cambio de frente de 40 metros muy bueno y aporta mucho en la parte ofensiva”, dijo el DT en diálogo con la Oral Deportiva.

Boca Juniors pretende ser un nuevo equipo en la carrera del hombre de la Selección Colombia que ya jugó en Centauros, Deportes Quindío, Junior de Barranquilla y Santa Fe. Por ahora su oferta no alcanza. Eso sí, está convencido en querer tenerlo. Seguirá buscando fórmulas para conseguirlo.

El penalti que falló William Tesillo con la Selección Colombia en la Copa América 2019