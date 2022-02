Video: ¡Por esto Klopp dice que “nunca había tenido a un jugador como Luis Díaz”!

Hay una cosa que ha hecho especial a Luis Díaz en la carrera de Jürgen Klopp. El DT alemán que dirige hace más de 20 años tuvo tal elogio para el colombiano.

“Cuando lo ves entrenando, está sonriendo todo el rato. No puede parar. Es una locura. Nunca había tenido a un jugador como él. Estamos muy contentos de tenerle. Es genial”, dijo Klopp este martes en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League ante el Inter. Son los octavos de final del certamen y en Liverpool ya tienen la posibilidad de contar con Luis Díaz.

Mientras Jürgen Klopp hablaba en rueda de prensa, el equipo ya hacía sus movimientos de entrenamiento. Y allí, según lo captaron los medios de comunicación y se aprecia en el video que compartió el periodista Pipe Sierra, se puede ver lo que tanto ha sorprendido del colombiano al entrenador. ¡Tremenda felicidad!

Disfruta cada tarea que debe cumplir como preparación para un nuevo duelo con la camiseta de Liverpool. El club inglés se la jugó por él y su felicidad es evidente. Está disfrutando cada segundo que tiene con sus compañeros en los Reds con los que ya jugó en FA Cup y Premier League. Ahora vendría la salida en Liga de Campeones.

“Luis es un gran chico, un jugador de clase mundial. Ya lo ha demostrado en los dos partidos que ha jugado. El otro día no salió, porque es un jugador nuevo y tenemos que darle tiempo para que se acostumbre al equipo”. Lleva varios días entrenando para la que podría ser su presentación en Champions.

Y agregó: “Le hemos dado un poco más de tiempo de adaptación. Es un jugador increíble, que se divierte mucho jugando y al que le encanta el fútbol. Cuando lo ves entrenando, está sonriendo todo el rato. No puede parar”. El debut en Champions con Liverpool podría ser en territorio italiano, casualmente en un escenario en el que ya jugó y anotó en la presente edición del certamen. Lo hizo con FC Porto en una visita a AC Milan.

🇨🇴 Luis Díaz feliz entrenando de cara al duelo de mañana vs. #Inter

🔴 Luis Díaz is happy training for tomorrow's duel in Italy for #ChampionsLeague pic.twitter.com/5xLVQZWLYo

