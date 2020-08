The Telegraph: Everton, en conversaciones con James Rodríguez y Real Madrid

James Rodríguez no continuará en el Real Madrid; sin embargo, todavía se desconoce cuál será su siguiente equipo. Al mediocampista lo han vinculado con varios elencos en Inglaterra y lo del Everton FC volvió a tomar fuerza.









The Telegraph comunicó que los Blues “adelantan conversaciones” con el volante de la Selección Colombia para adquirir sus derechos deportivos, a pedido del director técnico Carlo Ancelotti, quien ya lo dirigió en el Merengue y Bayern Múnich.

“El colombiano de 29 años tiene un año más de contrato con el Real Madrid, con los gigantes españoles esperando venderlo en esta ventana de transferencias (…) No es clara la cuota que el Real Madrid demandará por James Rodríguez, dado que está dispuesto a sacarlo de su nómina salarial”, publicó el medio de comunicación.

Según la versión del periodista Jason Burt, quien adelantó la información en exclusiva, “las negociaciones, de acuerdo a una fuente, van bien y son ventajosas para ambos clubes”. En los Toffees, el cucuteño sería compañero de Yerry Mina.

El entrenador italiano habló sobre el 10 de la Tricolor en una entrevista en julio: ¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo al Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid”, declaró a The Guardian en ese entonces.

“Everton, en conversaciones para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez en una cesión permanente del Real Madrid”, aseguró The Telegraph: