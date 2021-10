Teo a Valenciano: “Dile a tu papá Reinaldo a ver si me convoca a la Selección”

Teófilo Gutiérrez es el nombre que más ha sonado de la Liga BetPlay para que regrese a la Selección Colombia tras sus destacadas actuaciones con el Deportivo Cali.

No obstante, en la más reciente convocatoria no ha estado su nombre dentro de los 25 que elige Reinaldo Rueda, razón por la que gran parte de la opinión pública pide su regreso, pues en la cancha no hay un jugador con esas condiciones y más si se habla del Metropolitano de Barraquilla, su casa.

Ante esto, Iván René Valenciano, ahora analista deportivo en el Vbar de Caracol Radio, contó detalles de una conversación que tuvo este lunes (festivo en Colombia) con Teófilo Gutiérrez sobre la Tricolor.

Tras la pregunta del ‘Bombardero’, Teo le respondió “Dile a tu papá Reinaldo a ver si me convoca”, compartió Valenciano en el programa de este lunes en el Vbar Caracol.

Se espera que una de las grandes novedades que haya en la lista de convocados del mes de noviembre sea el regreso de Teófilo, quien no viste la camiseta de la Selección desde el 6 de octubre del 2017.