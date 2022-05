Técnico y rival de la Selección Colombia: ¡Amistoso en junio!

Esta situación estaba proyectada, no confirmada. Era posible, al final de cuentas no es solo el hecho de jugar, sino lo económico. No son compromisos gratis.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el cuadro nacional disputará un partido amistoso para el mes de junio. El rival es Arabia Saudita, selección clasificada al Mundial de Catar y que en el sorteo salió ubicada en el Grupo C, con Argentina, México y Polonia.

Esa proximidad con seleccionados del continente americano, estilos de juego en algo parecidos, hace que Colombia, como los demás combinados de la Conmebol eliminados, sean potenciales rivales de equipos con rivales de esta parte del mundo durante la cita ecuménica.

Por eso Colombia se convierte en un equipo interesante durante las fechas FIFA previas al Mundial. Ya está confirmado el amistoso frente a Arabia Saudita, programado para el 5 de junio de 2022 en Murcia, España. Será en el estadio Enrique Roca.

En cuanto al entrenador, será Héctor Cárdenas, en la actualidad a cargo del equipo Sub-20, quien dará una mano como técnico interino del combinado mayor.