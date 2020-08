Sorpresa en la Champions League: ¡Leipzig es semifinalista!

El cuadro de la Bundesliga avanzó a la penúltima fase de la Champions League ganándole a Atlético de Madrid (2-1) en un partido en el que no jugó Santiago Arias. Leipzig enfrentará a PSG en busca del paso a la final.

RB Leipzig, una de las sorpresas de la competencia, sorprendió abriendo el marcador a los 50 minutos. El que anotó fue el español Daniel Olmo tras asistencia de Marcel Sabitzer. Eso obligó a una reacción de Atlético de Madrid. El DT hizo cambios, uno de ellos determinante en el juego: Joao Felix por Héctor Herrera.

Eso le dio una nueva posibilidad al cuadro español en el juego. Fue más ofensivo y llegó al empate a través de un tanto de penalti del portugués. Iban 71 minutos cuando Joao Felix marcó el 1-1. Quedaba un rato en el que un nuevo gol sería determinante en el resultado, tal como pasó.

Otra vez fue RB Leipzig el que anotó. Lo hizo Tyler Adams a los 88 minutos con un remate de media distancia. ¡Sorpresa! Quedaba poco en el juego. Atlético de Madrid tenía escaso tiempo para empatar y no lo hizo. Terminó despidiéndose de la competencia.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Koke (Felipe), Héctor Herrera (Joao Felix), Saúl, Yannick Carrasco; Marcos Llorente y Diego Costa (Álvaro Morata). DT. Cholo Simeone.

RB Leipzig: Peter Gulacsi; Lukas Klostermann, Dayotchanculle Upamecano, Marcel Halstenberg; Marcel Sabitzer (Nordi Mukiele), Konrad Laimer (Tyler Adams), Kevin Kampl, Angeliño; Christopher Nkunku (Amadou Haidara); Yussuf Poulsen y Dani Olmo (Patrik Schick). DT. Julian Nagelsmann.

