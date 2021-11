La Selección Colombia volvió a dejar desazón entre los hinchas que la acompañaron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El 0-0 contra Paraguay es el tercero en línea en casa y las preocupaciones por el cupo en el Mundial de Catar 2022 comienzan a crecer. ¡Está difícil!

El entrenador Reinaldo Rueda propuso desde el principio un juego ofensivo, poniendo como gran novedad de su titular a James Rodríguez y con dupla en el ataque: Luis Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja.

Sin embargo, a sus dirigidos les costó de más llegar con claridad al arco defendido por Anthony Silva. En realidad no hubo opciones lo suficientemente claras y la más cercana la tuvo un debutante: Diego Valoyes.

¡Preocupación Colombia!: otro empate ante Paraguay y más falta de gol

Es por eso que algunas decisiones del estratega vallecaucano han sido criticadas, especialmente en cuanto a las sustituciones que realizó en el segundo tiempo.

“Siempre todos los cambios van a ser cuestionados cuando no se gana. La idea era oxigenar, buscar otras situaciones para James, buscar amplitud de campo con Valoyes… pero no se logró , Paraguay es muy aplicado, con una gran disciplina”, explicó el DT.

Y continuó: “Indudablemente que se buscaron otras alternativas y conscientes de que hombres como Borja, como Muriel, hicieron un buen trabajo pero no fue suficiente y se buscaba la alternativa de hombres enteros, que hicieran una mejor presión sobre el rival, aparte de la movilidad, de generar los espacios, de hacer un juego colectivo, incluso la inclusión de Víctor (Cantillo), que hizo un buen juego y se buscó colectivizar y todo pasa por ahí, por hacer un gol que nos permita liberarnos de esa presión y hacer un buen juego”, agregó.

Por eso, le puso el pecho a la situación y equivocaciones. “Creo que tenemos que asumir responsabilidades. Yo pienso que nos equivocamos quizás en la precipitud, en el estado de ansiedad, de no finalizar. De parte de nuestra como cuerpo técnico y mía como principal responsable, creo que busqué pero no podíamos precipitarnos ni regalarnos porque es un equipo que sabe jugar muy bien en transiciones directas, que tiene muy buen juego aéreo, queríamos el gol pero no lo logramos y por eso se da el desequilibrio”, concluyó.