“Sería mentira decir que no me seduce la Selección”: Alberto Gamero

Alberto Gameros habló sobre la salida de Reinaldo Rueda y lo que lo seduce estar en la Selección Colombia para el próximo ciclo.

Por estos días y en los próximos meses seguirán sonando nombres de entrenadores que podrían llegar al banco de la Selección Colombia, el de Alberto Gamero es uno de ellos. Los números del director técnico de Millonarios ha estado en la baraja gracias a sus buenos resultados con el conjunto albi-azul.

Gamero ya se había pronunciado sobre el tema y no había negado su entusiasmo porque su nombre estuviera en los rumores, pero así mismo fue claro y afirmó que aún había un técnico en la ‘Tricolor’. Ahora con la salida oficialemente de Reinaldo Rueda de la selección su nombre y el de otros sigue sonando.

Esta vez el entrenador de Millonarios no ocultó su tristeza por la salida del profe Rueda de quien es amigo, “me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es”.

El director técnico samario, además habló de una real posibilidad de llegar al banco de la Selección Colombia, “Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce”.

La búsqueda de un nuevo seleccionador sigue dejando nombres en el sonajero, pero aún no se tiene claro quién sea el que pueda llegar en reemplazo de Reinaldo Rueda. Por lo pronto Gamero seguirá trabajando con Millonarios y conseguir el gran objetivo de ganar el tíulo.