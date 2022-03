Lo de Luis Díaz es increíble y anoche demostró que no es solo con Liverpool sino también con la Selección Colombia y fue él el encargado de devolverle las esperanzas de ir al Mundial al país.

Anotó el gol esperado, el cual llegó después de 684 minutos de sequía. Lo hizo para abrir el marcador ante una diezmada Selección de Bolivia que su prioridad era defender el cero. Al 39′, en una jugada típica de ‘Lucho’, los asistentes al Metropolitano volvieron a gritar un gol.

Finalmente Colombia ganó 3-0 y mantiene las esperanzas de ir al Mundial de Catar en un partido donde Díaz, además del gol, también asistió en el segundo y fue la figura de la cancha.

Esto también generó felicidad en el Liverpool y le dedicó un mensaje al colombiano. “Abriendo el marcador en el triunfo 3-0 de Colombia sobre Bolivia anoche”.

Opening the scoring in Colombia’s 3-0 success over Bolivia last night 🇨🇴

Well in, @LuisFDiaz19 😍 pic.twitter.com/xtsc4nNbTB

— Liverpool FC (@LFC) March 25, 2022