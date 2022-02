Ya han pasado varios días de las duras derrotas de la Selección Colombia ante Perú y Argentina por la Eliminatoria y todavía se habla de la supuesta pelea entre James Rodríguez y Falcao García.

El primero en hablar sobre esto fue el jugador de Al Rayyan, quien manifestó que “no, cómo voy a pelear con una persona que ha sido como un hermano, con la que tenemos una relación de hace doce años prácticamente. Todo eso es mentira, no crean todo lo que dice la prensa, que algunos periodistas son tóxicos”.

Falcao siguió por la misma línea y dijo en entrevista con DirecTV Sports que “inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena, tenemos una relación de muchísimos años. Es que ni que hubiéramos peleado. Si te digo discutimos bueno, en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego sucio poner esa tensión en los jugadores, no estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio”.

Cabe recordar que el primero en sacar a la luz pública este inconveniente fue el periodista Esteban Jaramillo, quien en su columna de opinión en KienyKe manifestó la diferencia que hubo en el camerino entre estos dos jugadores luego de la derrota ante Perú en Barranquilla.