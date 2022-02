Así como hace unos días lo hizo James Rodríguez, Falcao García también rompió el silencio y habló públicamente sobre la Selección Colombia.

En entrevista con ‘ESPN Colombia’, el capitán de la ‘Tricolor’ fue sincero y manifestó que “es difícil la clasificación al Mundial”. Sin embargo, rechazó los actos vandálicos de los que fueron víctimas tras la derrota en Barranquilla ante Perú.

“Es complejo porque las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que hemos representado a nuestro país. Cuando vamos a la Selección y nos ponemos la camiseta damos lo mejor. Este es el camino, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo y conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa con los otros resultados. Debemos afrontar los dos compromisos con la ilusión”, inició el ‘Tigre’.

Sobre los silbidos del público y los ‘botellazos’ que lanzaron en el Metropolitano, Falcao dijo que “es entendible la desilusión de la gente por no conseguir la victoria. Los jugadores somos los más afectados porque somos los principales en querer darle alegrías a nuestro país. Los más desilusionados somos nosotros. Entiendo a la gente que tiene ese tipo de reacciones, lo que no compartimos es la violencia y los vándalos que tiran botellas. Es algo que se tiene que erradicar de nuestro fútbol, no se pueden tirar botellas que pueden lastimar y herir a una persona”.

La entrevista completa a Falcao García (ESPN)