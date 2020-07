Sebastián Villa entrena en Boca. ¿Tiene o tuvo COVID-19?

Existe la confusión porque desde Boca Juniors no se aclaró el tema. De manera oficial el club argentino está evitando todo tipo de comunicación respecto a Sebastián Villa, todavía involucrado en un tema judicial con su expareja.

Por eso no lo felicitaron en su cumpleaños, ni han informado algo respecto a su vida deportiva. Lo que se sabe de Sebastián Villa últimamente es a través de versiones de medios de comunicación que este 20 de julio llegaron diversas respecto a un posible positivo en coronavirus para él.

Lo que está confirmado es que Félix Benitez, un amigo suyo, sí dio positivo en la prueba de COVID-19 y a partir de ahí surge esta confusión sobre la salud del futbolista de la Selección Colombia, quien se realizó una prueba el 30 de junio y salió negativa.

Versión de Boca Juniors en el Diario Olé sobre Sebastián Villa

Tras esa prueba que se hizo, queda la pregunta: ¿Pudo haberle pasado algo entre el 30 de junio y el 20 de julio? “En estos 20 días no se entrenó 3 o 4 días nada más. Si hubiera entrenado con coronavirus, los médicos estarían locos”, dijo en Olé alguien del entorno del deportista.

Es que, además, este lunes Sebastián Villa sí hizo parte de los entrenamientos en Boca Juniors. Dice Olé que desde un sector de la conducción del club aseguraron que sí tuvo coronavirus y que ya se encuentra recuperado.

Eso habría provocado la reacción del entorno del jugador: “Esto sale desde adentro de Boca, no sé con qué motivo quieren armar quilombo. No ganan nada. Llegaron dos o tres cosas por él, una de Estados Unidos y otra de Brasil, pero en vez de valorizar su producto lo ensucian, lo rompen. No se entiende”. Y completaron: “¡Qué digan lo que quieran! A las 17 se entrena. Si se entrena con coronavirus, se va a contagiar la computadora… Y si hubiera tenido, ¿no hay 120.000 personas con coronavirus?”.

El amigo de Sebastián Villa que sí dio positivo en COVID-19

Se llama Félix Benítez. Es ecuatoriano y estudiante de medicina. Él se hizo la prueba a finales de junio y dio positivo. “Yo estuve con Sebastián en la cuarentena, me comencé a sentir mal y me fui de su casa. Me hice el chequeo en el hospital y a los dos días me dieron el resultado positivo, y me dijeron que me aísle. Él se lo hizo a los tres días y dio negativo. Además, nunca tuvo un síntoma”.

La versión del amigo personal del futbolista se refiere a la prueba que tuvo Sebastián Villa el 30 de junio que ya se hizo pública y que, en efecto, dice: “No detectable” sobre COVID-19 en el futbolista de la Selección Colombia.