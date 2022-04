Santiago Arias responde al “cajón a Queiroz” en la Selección Colombia

Carlos Queiroz salió de la Selección Colombia hace año y medio, pero el tema sigue siendo motivo de consulta a quienes trabajaron con él.

Ahora fue el caso de Santiago Arias, el lateral con presente en Granada CF que fue habitualmente convocado por el DT en su ciclo como seleccionador. Eso sí, no estuvo en los que pasaron a ser sus últimos partidos en el cargo. Esas goleadas sufridas ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) terminaron con su proceso, dejando varias versiones abiertas sobre lo sucedido. ¿Hubo cajón de los jugadores?

Respuesta de Santiago Arias al tema Carlos Queiroz en la Selección Colombia

El futbolista habló del tema en entrevista con el VBAR (Caracol Radio): “No estuve en ese momento en los partidos y no sé qué habrá pasado internamente. Es un grupo tranquilo que habla todo. No creo que esté para pelear con ningún entrenador. En mi tiempo en la Selección nunca hubo ningún problema como se comentó en ese momento. Me parece irreal. No creo que haya pasado nada de lo que se habló”, fue lo primero que dijo al respecto.

Y agregó: “Al perder se especula mucho y eso afectó tanto la parte técnica como a los jugadores. Nadie quiere perder, pero puede pasar. Hay camino por recorrer para sacarlo adelante, no es quedarse en esas derrotas”. En ese caso la decisión sí fue quedarse en esos resultados y por eso el DT no siguió en el cargo. Salió. Se inició un nuevo proyecto con Reinaldo Rueda al mando, pero el resultado terminó dejando a la Selección Colombia sin la posibilidad de jugar la Copa del Mundo en Catar.