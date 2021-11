Rueda: “Debemos ser conscientes que no es suficiente lo que hemos dado”

Reinaldo Rueda demostró su preocupación tras el empate por 0-0 de la Selección Colombia ante Paraguay, durante el partido de la jornada 14 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que se disputó en Barranquilla.

“Creo que todos estamos dolidos por este resultado, por lo que se hizo en la cancha, quizás sin la claridad suficiente para esa finalización. En la evaluación con el grupo hablamos que nos falto ese último pase y yo creo que en la medida en que podamos hacer un gol, se podrá hacer un mejor juego. Hoy se hicieron todas las variantes posibles, lo importante es hacer ese lavado y retomar la confianza, la convicción de lo que se hace y lograr descifrar esos partidos, que nos brinden la oportunidad de sumar para lo que queremos”, apuntó.

El entrenador reconoció que no se ha llegado al nivel óptimo que los hace acreedores de un lugar en las justas orbitales. “Debemos ser conscientes que no es suficiente lo que hemos dado, que debemos exigirnos y brindarnos mejor y tener la claridad hacer un juego quizás más coherente, más fluido en algunas situaciones, pensar más en el equipo y que esto nos brinde la satisfacción de un mejor resultado y esto nos de la confianza”, agregó.

+ ¡Preocupación Colombia!: otro empate ante Paraguay y más falta de gol

Además, explicó su intención con sus esquemas y estrategia. “Creo que tenemos que asumir responsabilidades. Yo pienso que nos equivocamos quizás en la precipitud, en el estado de ansiedad de no finalizar. De parte de nuestra como cuerpo técnico y mía como principal responsable, creo que busqué pero no podíamos precipitarnos ni regalarnos porque es un equipo que sabe jugar muy bien en transiciones directas, que tiene muy buen juego aéreo, queríamos el gol pero no lo logramos y por eso se da el desequilibrio”, dijo.