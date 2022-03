La selecciones que clasificaron al Mundial de Catar 2022 estaban expectantes de la actualización del Ranking, el cual incidía en los Bobos para la cita orbital.

Por el lado de la Selección Colombia, a pesar de no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA, son buenas las noticias, pues subió dos escalones con relación al escalafón de hace un mes.

La noticia estuvo en que Brasil le quitó el primer lugar a Bélgica y eso incidió en la clasificación del bombo 1. Por otro lado, a México no le alcanzó para pertenecer al grupo de los ocho e irá a Bombo 2 en el sorteo que se disputará este viernes 1 de abril en Doha, Catar.

.1. Brasil 1832.69

.2. Bélgica 1827

.3. Francia 1789.85

.4. Argentina 1765.13

.5. Inglaterra 1761.71

.6. Italia 1723.31

.7. España 1709.19

.8. Portugal 1674.78

.9. México 1658.82

10. Países Bajos 1658.66

13. Uruguay 1635.73

17. Colombia 1600.52

22. Perú 1562.32

28. Chile 1526.4

31. Costa Rica 1503.09

46. Ecuador 1452.63

50. Paraguay 1443.3

58. Venezuela 1398.14

61. Panamá 1382.79

74. El Salvador 1331.65

78. Bolivia 1298.81

82. Honduras 1289.47

118. Guatemala 1147.85

144. Nicaragua 1062.21

155. Rep. Dominicana 1029.42

172. Puerto Rico 962.77

177. Cuba 950.91

Brazil 🇧🇷 return to the 🔝, five years after they were last there.

The March 2022 table is not only a new chapter in rankings history, but it will be used to calculate the seeds for tomorrow’s FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 31, 2022