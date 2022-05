¿Quién debe ser el técnico de la Selección Colombia para Juan Carlos Osorio?

El estratega que tanto insistió en llegar al combinado nacional, habló sobre lo que se necesita para el futuro ante el fracaso con Reinaldo Rueda.

A lo largo de los últimos meses, Juan Carlos Osorio fue uno de los nombres que estuvo sonando alrededor de la Selección Colombia ante ofrecimientos propios para dirigir el plantel cafetero. Sin embargo, su mal paso en el América de Cali lo aleja de cualquier posibilidad. Aún así, el técnico habló con El Colombiano y se refirió a lo que necesita el equipo nacional.

¿Quién debe ser el próximo DT? “Para contextualizar y no hablar de nombres, todos recordamos la Alemania de 1986 y hoy resulta que el centrodelantero de Alemania es muy diferente a lo que era en esa época. También los laterales son muy distintos, y los volantes centrales son más distribuidores. Para hablar del contexto suramericano el mejor ejemplo es Uruguay, que ya no tiene volantes de tanta marca sino de mejor distribución. Han tratado de modificar, no cambiar, porque nunca he dicho que Colombia debe cambiar, pero sí modificar.

Hay contextos en los que Colombia puede jugar a transiciones de defensa a ataque contra rivales como Brasil y Argentina en condición de visitante. Hay otros escenarios en lo que hay que cambiar la estructura y tener volantes de ida y vuelta que ayuden en la recuperación, hagan transiciones y tengan la capacidad de hacer el último pase, sobre todo jugando de local.

No hemos querido evolucionar, contemplar y reconocer otras ideas de juego. Colombia debe estar en un punto intermedio y podemos tener una mezcla muy interesante. El problema nuestro es que cuando podemos jugar con mucho espacio para atacar y poco para defender somos protagonistas, pero cuando el contexto es diferente, mucho espacio para defender y poco para atacar, nos complicamos y no somos eficaces“.

¿Marcelo Bielsa? “Si lo que pensamos en Colombia es modificar nuestra idea de juego, un entrenador como Marcelo le vendría muy bien al país, pero si los directivos se mantienen en que hay que sostener el ADN y la posesión, no importa si es en defensa o ataque, simplemente agacho la cabeza y lo acepto, pero Alemania modificó la idea y fue campeón en 2014. Francia también lo logró en 2018 y Bélgica ha estado muy cerca. La necesidad nuestra es ganar de local y ahí hay que buscar volantes mixtos. Esa es mi sugerencia, pero no es una obligación y tampoco está equivocado el que juegue de otra manera. Pero primero hay que definir a qué queremos jugar“.