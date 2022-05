¿El nuevo DT? “Lo nombran en julio y debuta en septiembre”

Versión del periodista Jorge Bermúdez que ha tenido eco en medios de comunicación y que menciona a Néstor Lorenzo como el elegido.

“En julio nombran a Néstor Lorenzo y en septiembre debuta como técnico de la selección nacional de fútbol de Colombia, a no ser que Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Klopp para que dirija gratis, que Marcelo Bielsa diga voy a darle una mano a los colombianos o que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia (…) A no ser que una de esas cosas pase, en julio podrán dejar de hacer el conteo”, dijo Bermúdez en ESPN F Show.

La actualidad de Néstor Lorenzo

El DT del que habló Bermúdez es el actual entrenador de FBC Melgar en el fútbol peruano. Está participando con el equipo en la fase de grupos de la Sudamericana y ocupa la primera posición en la liga tras 13 partidos. Además es un hombre conocido en la Tricolor ya que hizo parte del cuerpo técnico encabezado por José Pékerman.

La decisión con él estaría tomada y sería para que arrancara labores en julio. Por ahora se mantiene en sus retos en Perú mientras la Selección Colombia solamente tendrá un partido. Será ante Arabia Saudí el próximo 5 de junio en España. El entrenador en dicho juego sería Héctor Cárdenas.