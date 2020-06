Presidente de Atalanta y una declaración que confirma el futuro de Duván Zapata





Hace 1 hora Por Guillermo Puerto Por

Antonio Percassi, el presidente de Atalanta, habló en entrevista con el diario ‘L’Eco di Bergamo’ y lo que dijo sobre Duván Zapata fue noticia. La idea es que se mantenga en el equipo. Le tienen una altísima consideración.

“Atalanta es un grupo en el que cada uno tiene su propia tarea. El entrenador sabe manejar muy bien a los jóvenes, pero me gusta pensar que después de la suspensión será Duván Zapata quien liderará a todos. Esta tragedia detuvo a Atalanta en el mejor momento de su historia: cuarto en la Serie A 2019-20 y en cuartos de final de la Champions League. Somos Atalanta, no renunciaremos a nada”, dijo.

▶ ¡Dirigió a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel contagiado de coronavirus!

Duván Zapata es el goleador y principal referente de Atalanta. En temporada y media en la institución, el exatacante de América de Cali ya marcó 40 goles. Hizo 28 en su primer año y en la campaña actual tiene 12. Hay que recordar que estuvo lesionado durante un tiempo, perdiéndose varios partidos.

Ahora está listo para seguir compitiendo. La Serie A 2019-20 se reiniciará el próximo 20 de junio. Atalanta está en la parte alta de la tabla. Va por más. Su objetivo es mantenerse en puestos de clasificación a la Champions League, mientras pelea en la actual. ¡Ya está en cuartos de final!

▶ ¡Se lo dijo Duván Zapata a Adrián Ramos sobre el deseo de volver a América de Cali!

Para alcanzar los objetivos que se tienen, hay total confianza en Duván Zapata. A los 29 años, tiene tal responsabilidad. El Presidente ya lo dijo. Esperan tenerlo en lo que resta de la temporada y quizá por más tiempo. Es un jugador por el que ejecutaron una opción de compra y que en el actual mercado de fichajes ha despertado intereses de AS Roma, Juventus y Atlético de Madrid. Desde Atalanta no quieren saber nada de eso. No por menos de 60 millones de euros.