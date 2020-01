¿Por qué Sampdoria no quiere dejar ir a Jeison Murillo?

Jeison Murillo está a la expectativa por lo que pueda ser su futuro deportivo lejos de Italia. Galatasaray aún trabaja en su préstamo.

Todo depende de la Sampdoria, cuyo entrenador sigue sin considerar al colombiano. En la reciente goleada 5 – 1 sobre el Brescia, Jeison Murillo solamente jugó los últimos 5 minutos. Necesita salir a otro club o aguardar por una mejoría en su situación con la Samp.

La mejor opción en estos momentos pasa por salir del club, pero la oferta de Galatasaray no convenció a los dirigentes italianos. El cuadro turco ofreció 750 mil euros por Murillo, en un préstamo hasta mitad de año. La oferta no convenció en la Sampdoria.

Tampoco se trata de una diferencia que no tenga solución. El verdadero problema es quien llega al cuadro italiano para cubrir el cupo de Jeison Murillo. Independiente de si juega o no, el plantel no tiene una buena cantidad de defensores centrales.

Una de las alternativas que visualizan en la Sampdoria, jugador que además también ha estado en el radar de Galatasaray, es el zaguero turco Mert Cetin, de la Roma. Están tratando de negociar su préstamo, inicialmente hasta el mes de junio. Esa sería la opción.

Curiosamente, Cetin es el Plan B del Galatasaray. Ellos quieren a como dé lugar a Jeison Murillo, pero si el negocio no se da, entonces irán por Cetin, con una oferta de préstamo durante un año y medio.

Mientras tanto, el cuadro turco ultima detalles para su regreso a las competiciones oficiales. El próximo 15 de enero jugará contra Rizespor por la Copa de Turquía el domingo 19 será local frente al Denizlispor por la fecha 19 de la Superliga.