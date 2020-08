¿Por qué James Rodríguez no siguió en Bayern Múnich?

Decidió no continuar, regresó a Real Madrid y ahora otra vez busca su salida. ¿Por qué no se quedó en el Bayern Múnich? James Rodríguez contó detalles de sus 2 años en Alemania en entrevista con Daniel Habif.

Cuando salió de Real Madrid en condición de cedido por 2 temporadas, la opción del Bayern Múnich pareció funcionar muy bien para él. Llegó a otro de los equipos grandes de Europa, fue campeón y contaba con las posibilidades que hoy en día no tiene en el cuadro madridista.

Su rendimiento fue bastante positivo. En 67 partidos para los campeones récord de Alemania, James Rodríguez aportó 15 goles y dio 20 asistencias. Tuvo una primera muy buena temporada y en la segunda jugó menos. Ahí tomó la decisión de pedirle al club que no compraran. Quiso salir. ¿Por qué?

James Rodríguez y todo lo que vivió en Alemania

Según se lo contó a Daniel Habif, hubo cosas del país que no se acomodaron a lo que él prefiere. Una de ellas fue el clima. “Recibí un trato espectacular, es un club que me quería mucho también, pero vivir allá no es algo fácil. Hay un frío con -20º. Había días en los que yo me iba al trabajo, prendía el carro y cuando la temperatura estaba en –28º digo: ¿qué hago aquí?”.

Lo otro tuvo que ver con el idioma. “El alemán sí me costó mucho porque tampoco tuve ganas. Yo le dije al profesor de alemán que tuve los primeros 4 meses: Yo no te voy a hacer perder tiempo a ti. No quiero, no quiero. No quería un idioma que no me daba querer aprender, como que no quería”, le contó James Rodríguez a Daniel Habif.

James Rodríguez en el Bayern Múnich

En julio de 2017 se confirmó su salida a préstamo. El futbolista de la Selección Colombia se fue de Real Madrid cedido con una opción de compra que no era obligatoria. El club alemán se hizo cargo de su ficha y lo tuvo durante esos 2 años, viéndose imposibilitado para mantenerlo en el plantel por decisión del futbolista.

En el tiempo en el que James Rodríguez jugó con ellos, el Bayern Múnich ganó 2 veces la Bundesliga, 1 la Copa de Alemania y otra la Supercopa. En Champions League llegó una vez a semifinal y en la otra cayó en octavos de final. Ahora, en la primera temporada tras la salida del colombiano, otra vez está en la penúltima fase. Va por el cupo en la final en partido ante Olympique de Lyon.