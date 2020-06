Anécdota que contó Gabriel Fernández, mediocampista argentino con el que Duván Zapata compartió el inicio de su carrera en América de Cali. Juntos compartieron un dificilísimo momento en la vida del goleador.

En ese momento, año 2010, Duván Zapata recién cumplió la mayoría de edad y sufrió la muerte de su mamá, Elsa Celis Banguero. Ahí Gabriel Fernández pensó que se había acabado el fútbol para el hoy en día atacante de Atalanta y la Selección Colombia.

Leer también ▶ El aporte de Duván Zapata y Luis Muriel al impresionante récord del Atalanta

Así lo recordó en entrevista con D’Rabona: “En plena pretemporada fallece su mamá y él estuvo a punto de dejar el fútbol. Se perdió, no lo podíamos localizar. Terminamos la pretemporada sin él. No eran buenas las señales, hasta que el Director Deportivo de ese momento lo contactó. Le hicieron contrato profesional para entusiasmarlo. Se veía que tenía mucho potencial.”, contó el argentino.

Lo que se hizo en América de Cali por él

En ese momento el club y todos los que integraban el equipo hicieron lo que estaba a su alcance para mantener la motivación de Duván Zapata. “Lo sacaron de la zona en la que vivía para traerlo más cerca al lugar de entrenamiento de América de Cali. No tardaron mucho en ponerlo. Terminó ganándole el lugar a Sergio Galván Rey, el goleador histórico del fútbol colombiano. Arrancó teniendo desafíos muy fuertes y ganándose lugares muy importantes en el fútbol”, agregó Gabriel Fernández.

Y también contó: “Apareció, hizo un torneo bárbaro y a los 6 meses estaba en Estudiantes LP. Lo de hoy no me sorprende. Se lo merece, es un gran profesional y un jugador con potencial y técnicas interesantes. Me alegra mucho por él. Viví cosas muy importantes en su vida en 6 meses. Compartimos mucho y hoy para nosotros verlo ahí es satisfactorio, alegra”.

El deseo de Gabriel Fernández para el futuro de Duván Zapata

Hoy en día es uno de los delanteros más importantes del mundo. En Italia viene de una temporada en la que hizo más tantos que Cristiano Ronaldo. Ahora va por más. Integra el Atalanta que es uno de los equipos más goleadores de Europa. El deseo de su excompañero en el cuadro escarlata es grande.

Leer también ▶ ¡Equipazo el Atalanta con Duván Zapata y Luis Muriel! Remontada de lujo ante la Lazio

“Ojalá que le siga yendo bien y que tenga la oportunidad de estar en un grande: Inter, AC Milan, Real Madrid, Barcelona o un equipo grande de Inglaterra. Se lo mereces. Es uno de los delanteros más importantes”.