¡Patadón de William Tesillo a Stefan Medina!

El par de laterales que elige Carlos Queiroz en la Selección Colombia fueron rivales en partido de la liga mexicana y en él protagonizaron un impactante momento. Patadón de William Tesillo y queja de Stefan Medina al árbitro.

Se dio en el primer tiempo y rápidamente se viralizó por la violencia y por lo que se generó a raíz de tener el estadio vacío. Sin público en la tribuna y el ruido habitual que eso significa, todo lo que pasó en la jugada se escuchó a través de la transmisión oficial del partido.

“¿Cuál amarilla, hombre? Si me pega, hombre. No, no, revísala profe, no, no. Me planchó acá, hermano”, exclamó Stefan Medina con los gestos de dolor que le significó la jugada. Tremendo impacto por el que William Tesillo fue amonestado.

William Tesillo y Stefan Medina, compañeros en la Selección Colombia

Los dos comparten historias similares en sus carreras. Empezaron siendo defensores centrales y aunque en algunos partidos regresan a esa posición, están consolidados a nivel internacional por sus funciones como laterales. Hoy en día son los elegidos por Carlos Queiroz para cubrir esos puestos en la Tricolor. Ambos jugaron así en la Copa América 2019.

William Tesillo jugó en Centauros, Deportes Quindío, Junior y Santa Fe antes de ir al fútbol mexicano. Llegó en 2018 al Club León. Ahí está consolidado. Juega como lateral izquierdo, mismo puesto que se le encarga en la Tricolor.

Stefan Medina estuvo en Atlético Nacional antes de pasar a Monterrey en México. También jugó en Pachuca. Él hace las veces de lateral derecho y así lo cumple también en la Selección Colombia. Los dos en esos puestos chocaron en el recuente partido entre León y Monterrey (1-0) y quedó tal jugada como anécdota.

