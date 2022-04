“No puede venir Bielsa porque no ha obtenido nada”: Iván René Valenciano

Iván René Valenciano habló sobre el perfil que debe tener el próximo entrenador de la Selección Colombia y descartó a Marcelo Bielsa.

Después de la no clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Catar, la búsqueda del nuevo entrenador ha generado varios rumores de posibles técnicos que podrían iniciar el nuevo proceso. Hasta el momento no se conoce un acercamiento oficial con algún profesional. Los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que no se apresurarán con el tema.

Uno de los nombres que más ha sonado en los medios y en el entorno de los hinchas es Marcelo Bielsa, el argentino que actualmente es agente libre y no se conoce que pueda estar en el banco de algún equipo del mundo. El director técnico que estuvo con la Albiceleste en el Mundial de Corea y Japón en 2002 fue criticado por el exdelantero de la selección, Iván René Valenciano, que afirmó que no podría vernir ya que no ha ganado nada.

“Si estamos hablando de los mejores entrenadores de los que han ganado, no puede venir Bielsa porque no ha obtenido nada”, afirmó el ahora comentarista invitado del canal ESPN.

Los nombres seguirán sonando en el entorno de la selección para llegar a la banco que dejó Reinaldo Rueda. Hombres como Alberto Gamero, Jorge Luis Pinto, Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro entre otros seguirán estando presentes hasta que los directivos no firmen oficialmente con un director técnico para el nuevo proceso que iniciará Colombia con miras a lo que se viene.