Varios comentarios causó la designación de Néstor Lorenzo como nuevo DT de la Selección Colombia, quien tomará las riendas en los próximos meses.

Uno de los que habló al respecto fue Juan Guillermo Cuadrado, extremo de la Juventus que por estos días está en Colombia disfrutando de unas cortas vacaciones.

Este viernes estuvo en Bogotá en un evento con una marca patrocinadora y allí habló sobre la Juventus, la no ida al Mundial con la Tricolor y Néstor Lorenzo.

Sobre el DT argentino dijo que “con el profesor Lorenzo hemos tenido una buena relación, cuando se dio la noticia, no me la esperaba pero creo que es una gran persona, un gran profesional. Tengo la total confianza de que puede hacer un gran trabajo y debemos ver lo que puede darle al equipo”.

“Estuve muy triste con la eliminación del Mundial, no quise enviar ningún mensaje por eso. No se nos dio, pero para mi es un orgullo vestir esta camiseta, hasta que el cuerpo me dé, voy a estar dándolo todo por la Selección Colombia, quiero ser tenido en cuenta y siempre donde estemos, la experiencia se va a necesitar y yo puedo aportarles eso. Creo que debemos combinar los factores de experiencia y juventud”, dijo sobre la ausencia en Catar.

Finalizó hablando sobre el futuro de la Tricolor. “Normalmente trabajamos para volver a un Mundial, lastimosamente no se dio y obviamente dejaremos el 100% y por eso estamos tranquilos. Eso nos impulsa para volver a intentarlo y esta camada de jugadores jóvenes se lo merece”.