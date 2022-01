Los votos de Reinaldo Rueda y David Ospina en el premio The Best

Los premios The Best ya tienen ganadores y la FIFA ha publicado los votos de los 5 colombianos que podían hacerlo, dentro de ellos Reinaldo Rueda y David Ospina.

El ganador del premio que le entrega la FIFA al mejor jugador del año, en este caso 2021, fue el polaco Robert Lewandowski. Lo hizo tras ser campeón de la Bundesliga, la Supercopa alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además logró la Bota de Oro con 41 goles en la liga alemana y un récord histórico, superando el anterior registro anotador de la Bundesliga, los 40 tantos de Gerd Müller.

Por segundo año consecutivo el galardón fue para Robert Lewandowski quien, curiosamente, no fue la primera elección del DT y capitán de la Selección Colombia. Los dos lo tuvieron en el segundo lugar. Así votaron ellos:

David Ospina: Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo

Reinaldo Rueda: Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema

Luis Fernando Suárez (Costa Rica). Su orden en la votación fue: Robert Lewandowski, Karim Benzema y Kevin de Bruyne.

Bolillo Gómez (Honduras): Lionel Messi, Jorginho y Kevin de Bruyne.

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, fue convocado por la FIFA para la votación de The Best: votó por Robert Lewandowski en primer lugar. Lionel Messi en el segundo escalón y Karim Benzema como tercero.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022