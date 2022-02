Lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre la posible llegada de Gareca a Colombia

En las últimas horas se rumoró sobre una posible llegada de Ricardo Gareca, actual DT de de Perú, a la Selección Colombia. La información llegó desde territorio inca.

En el programa Marca ’90’, el periodista Vito Muñoz, quien tiene más de 200.000 seguidores en Twitter, aseguró que Gareca podría dirigir a Colombia en el proceso mundialista de 2026. “Para 2023. Ricardo Gareca habría ya conversado con la Federación Colombiana, y había puesto como condición jugar algunos partidos en el Pascual Guerrero en Cali. Gareca sería el nuevo técnico de Colombia para la próxima eliminatoria“.

+ Tremendas palabras de Jurgen Klopp tras el debut de Díaz en Premier League

+ Ranking FIFA: el notorio descenso de Colombia tras derrotas en Eliminatorias

Ante esto, Carlos Antonio Vélez habló en ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, sobre esta posibilidad y dijo que aunque sí es una buena posibilidad para 2023, hasta el momento no hay nada.

“Es mentira, no es verdad, la Federación no tuvo ni tendrá contacto con nadie que tenga contrato vigente, nunca hubo conversaciones con ninguno. Ricardo tiene contrato y no va hablar con nadie”, inició.

Y agregó que “en algún momento hubo tanteos antes de traer a Reinaldo y antes de traer a Queiroz. En conversaciones con Ramón Jesurún me contó que no va a quitarle el técnico a una federación amiga y hermana como la peruana”.