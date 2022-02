Leyenda de Liverpool habla de la similitud de Luis Díaz y Coutinho

Apenas jugó un rato en su primer partido con la camiseta de Liverpool y mucho se habla de Luis Díaz en Inglaterra. Ojo a lo que dijo Mark Lawrenson.

¿Quién? El irlandés es una leyenda para los hinchas de Liverpool FC. Fue un defensor, fichaje récord en la historia del club en 1977, que fue 12 veces campeón con el club. Jugó más de 240 partidos e hizo 11 goles. Hoy en día es hombre de medios de comunicación y en ese rol es que ha hablado del futbolista colombiano que empezó su historia con los Reds en el juego ante Cardiff City.

La leyenda del Liverpool ve similitudes entre Luis Díaz y Philippe Coutinho. Así lo dijo luego de ver al guajiro en acción. Disputó poco más de 30 minutos en FA Cup. Logró una asistencia y salió golpeado. “Con la pierna derecha domina el balón y entra a posiciones de peligro desde la izquierda. Eso es algo similar a lo que solía hacer Coutinho para marcar sus goles de esa manera. Eso también, para mí, significa que podría jugar por la derecha”, dijo.

Lawrenson ya conocía a Luis Díaz. “Lo vi con el Porto en el partido de vuelta aquí en Anfield y nos planteó muchos problemas”, dijo en la entrevista con a Liverpool FC TV. “Obviamente, en términos de presión sobre los tres delanteros normales, el colombiano es un muy buen fichaje y me gusta la forma en que el club hizo el negocio. Apenas se mencionó y de repente se hizo, lo que siempre es muy bueno. Es un futbolista puro”.

Así que según él, lo primero que vio de Luis Díaz con la camiseta de Liverpool lo hace recordar a Philippe Coutinho. Y eso entre los hinchas de Liverpool son palabras mayores. Es que el brasileño estuvo 5 temporadas y media en Anfield (fue fichado por el Barça en 2018). En ese tiempo se ganó la admiración de los fans con 56 anotaciones, varias de ellas recortando desde la izquierda y usando su pie derecho con gran efecto. ¡Eso también lo hace el guajiro!

Liverpool legend Mark Lawrenson has compared recent Liverpool signing Luis Diaz with former Reds star Philippe Coutinho due to his playing style. (LFCTV)#LFC #YNWA #ThinkLFCTV

— ThinkLFCTV (@ThinkLFCTV) February 6, 2022