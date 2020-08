Lazio va en serio por James Rodríguez. ¡Así lo intentará!

Esa posibilidad en el mercado de fichajes para James Rodríguez es real. Tras perder la posibilidad de fichar al español David Silva, Lazio busca alternativas y está dispuesto a mucho por el futbolista colombiano.

Todo club que busque ficharlo se encontrará con un gran obstáculo económico. El salario de James Rodríguez es alto para las pretensiones de la mayoría de equipos en el mundo. Eso es precisamente lo que aleja a varios de los que preguntan por él. No ha pasado lo mismo con la Lazio.

Y no porque pueda hacerse cargo. De hecho no puede. Lo que pasa en este caso es que la Lazio piensa en una estrategia contractual con la cual buscará convencer al entorno de James Rodríguez, más allá del registro salarial. Es la más reciente información sobre esta operación.

¿Qué ofrecería la Lazio para quedarse con James Rodríguez?

En principio no lo compraría. Lo que pretende es llevárselo a préstamo con obligación de compra y un contrato por varios años (extraoficialmente se habla de 5). Esa extensión en el tiempo le permitiría manejar un salario más cómodo en sus aspiraciones y podría funcionar para que el futbolista de la Selección Colombia acepte.

Aparte se habla de algunas incentivos con bonificaciones que también puedan llamar la atención de James Rodríguez. Tras la imposibilidad de fichar a David Silva, van por otro futbolista de calidad. El colombiano es el Plan A con esta fórmula. Aparte están Xherdan Shaqiri, Rafinha Alcántara y Felipe Anderson.

Lo último dicho por James Rodríguez sobre su futuro deportivo

“Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”, le dijo a Daniel Habif en entrevista sobre su situación.

Y agregó: “A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”. Ahora la Lazio podría ser un destino.