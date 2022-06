La tristeza de Gamero por no ser DT de la Selección Colombia

Alberto Gamero confesó que le dio tristeza no ser escogido como nuevo entrenador de la Selección Colombia. “Seguiré trabajando”.

Luego del despido de Reinaldo Rueda, durante los últimos meses se habló mucho de que lo mejor para el combinado nacional era ponerlo en manos de un entrenador competitivo a nivel local. Los más sonados fueron Hernán Torres y Alberto Gamero, siendo el samario uno de los más pedidos por la prensa.

Al final, el escogido fue el argentino Néstor Lorenzo. Y en diálogo con El Vbar de Caracol a Gamero le preguntaron si le quedó la espinita por no haber recibido un llamado de la Federación Colombiana de Fútbol. Confesó que tenía muchas ganas de tomar ese timón.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️”Voy a seguir trabajando para ser, algún día, el técnico de la Selección Colombia”: Alberto Gamero, entrenador de Millonarios 🎧Entrevista completa: https://t.co/aQ81vwKuls 📻En Bogotá: 100.9FM-810AM por @CaracolRadio pic.twitter.com/fKhkfCcg1o — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 7, 2022



“Me queda la mentalidad más fuerte, y voy a seguir trabajando para algún día ser el técnico de la Selección. Le doy la bienvenida al profesor Lorenzo y los colombianos nos ponemos a disposición de él para sacar esto adelante. En el momento sentí tristeza, pero no me puede durar para siempre. Me toca trabajar mucho más fuerte, pero con el pensamiento de que les vaya muy bien y Colombia vuelva a un Mundial”, sentenció el DT de Millonarios.