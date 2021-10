La polémica en el gol de Luis Díaz. ¿Qué dijo el DT de AC Milan?

AC Milan cayó en la visita a FC Porto. Luis Díaz marcó un gol que para algunos fue polémico. ¿Hubo falta en la jugada previa? Se lo preguntaron a Stefano Pioli, el DT del equipo italiano.

Y él respondió sin buscar excusas: “¿El árbitro? No, el Milan estaba en apuros”, fue lo que dijo en rueda de prensa. Allí le tocaron el tema del gol de Luis Díaz. Para algunos el colombiano se vio favorecido al momento de la habilitación. Recibió el balón luego de un supuesto empujón de Mehdi Taremi. Así quedó solo frente al arco y definió.

“Son episodios que pueden determinar el resultado, pero nosotros ya estábamos en dificultades. El gol lo hicieron mejor por la claridad, la técnica y por la forma en al que estaban en el campo. Nosotros no empezamos bien, tuvimos que manejar mejor el balón, hubo situaciones para crear algo más de peligro, pero no lo hicimos. Nuestra actuación no fue la mejor. En estos niveles si no se juega con claridad se vuelve difícil. Ellos lo hicieron mejor que nosotros”, dijo.

Y para concluir el tema, ante la insistencia en las preguntas sobre lo mismo, Stefano Pioli dijo: “No me interesa hablar de los árbitros. Tengo que pensar en entrenar al equipo. Prefiero concentrarme en entender por qué el equipo no estuvo lúcido esta noche”. Así que el DT que había elogiado a Luis Díaz en la previa del duelo, prefirió no aumentar la polémica por la supuesta infracción.

Pioli cree en la calificación de AC Milan

AC Milan no tiene puntos en 3 jornadas. “Tenemos que creerlo. Es fácil decirlo, será más difícil ponerlo en el campo”, dijo el DT del equipo que está a 4 puntos de los puestos de clasificación. “Tuvimos la noche equivocada, este no era el partido para no jugar al máximo. Ahora pensemos en el campeonato (…). Los ausentes no cuentan, el equipo estuvo competitivo esta noche. Quizás podríamos tener algo más en los cambios de calidad. Esta noche cometimos un error en la gestión”.

