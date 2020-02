¡Qué tristeza, Roger!

Hace 9 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

¡Roger Martínez no juega desde noviembre del 2019! No tiene lesiones, pero lo marginaron en el América de México, donde aún le quedan 3 años de contrato.

El atacante colombiano ha sido señalado por los altos mandos en el América de México. Lo acusan de haber tenido un comportamiento in correcto, cuando dijo que se quería ir del club. Sienten que Roger Martínez no desea estar allí y por esa razón ordenaron al cuerpo técnico la separación del jugador.

Como cualquier trabajador de una empresa, Martínez se reporta, entrena y se va. ¿Jugar? Esa parte no va con él, por ahora. Y quién sabe hasta cuándo porque en la dirigencia del América no han flexibilizado la medida.

Eso es lo que tiene incómodo al jugador colombiano, quien en una entrevista con FOX Sports México se desahogó. Él dio su versión sobre esa imagen que se creó sobre él, como la de un futbolista que non quiere estar en el América porque su deseo es ir a Europa. Alguien que pertenece al club, por decirlo coloquialmente, a regañadientes.

“La verdad es una situación complicada por la que estoy pasando. Yo tengo tres años más de contrato con América, he venido entrenando al 100%, como siempre lo hago y la situación es que no me han dado la oportunidad de jugar. Se han dicho muchas cosas, como que yo me quiero ir del club, pero la verdad es que no es así. Si dije hace poco que si llegara una oferta de Europa, la considerarán. Pienso que han malinterpretado las cosas y, si es así, ofrezco disculpas. Siempre he estado bien en el club, me he sentido bien”, explicó Roger Martínez.

Aseguró que nunca dijo algo relacionado con quererse ir del América de México. Su única afirmación fue la de pedir que se escuchen las ofertas que puedan aparecer del exterior para que le sirva al club y al jugador. “No sé qué pasa en el club, no sé qué decisión habrán tomado. Yo me estoy entrenando bien, no estoy lesionado. Pienso que es una injusticia lo que yo estoy viviendo”.

Roger Martínez no tiene ni idea de lo que vaya a pasar con él en estos meses. Salir tampoco es tan claro, ahora, Por ejemplo, esa opción de la MLS se cayó no porque él lo rechazo. El colombiano estaba muy interesado en el Inter Miami: “el tema de la MLS es que mi contrato nunca se arregló”, contó.

Róger Martínez en FOX Sports sobre su situación