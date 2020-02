La clave para que Yerry Mina se consolide en Everton

Hace 2 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Es la persona clave en el proceso de Yerry Mina. No se puede explicar el buen momento del colombiano en Everton sin Marcel Brands.

Esa persona en el club inglés tiene el cargo de director deportivo, es holandés y cuentan quienes lo conocen y saben de su trabajo que es una persona muy pendiente de los detalles relacionados con la calidad de vida y cómo se sienten los jugadores en el equipo. Les tiene paciencia.

Eso mismo es lo que pasó con Yerry Mina. Su primer año en Everton no fue el mejor, ni las lesiones tampoco permitieron que alcanzara su mejor condición. De esas dificultades la figura de Brands fue determinante porque siempre fue una persona dispuesta a apoyarlo.

“Marcel es una persona muy especial para mí porque, antes que nada, siempre creyó en mí. Cuando llegué, me trataba como a un hijo. Cuando me lastimaba, siempre intentaba hacerme sentir mejor. Siempre me escribía y me preguntaba, ‘Yerry, ¿cómo estás?’, Y eso me dio fuerza”, contó Yerry en una entrevista concedida para el portal LiverpoolEcho.co.Uk.

Así, con paciencia y la confianza de quien defendió su llegada, Yerry Mina pasó de 15 partidos jugados en su primer año con el club a contar ya con más de 20 en lo que va de esta campaña. ¡Y lo que falta!

El director deportivo es clave en todo este proceso porque lejos de dejarse llevar por el momento, está atento a otro tipo de situaciones. A él también le atribuyen el hecho de haber conseguido la llegada del técnico Carlo Ancelotti, quien indudablemente cambió el panorama del equipo en esta temporada.



“Fue increíblemente conmovedor. Lo que le dijo a mi madre es que me cuidaría y, siendo mi madre la persona más importante en mi vida, esto me mostró aún más que me sentiría como en casa aquí”, dijo Moise Kean con relación a la forma en que ha sido tratado por parte de Brands.