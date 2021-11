Juventus, pendiente a la negociación entre David Ospina y Napoli

En los últimos días David Ospina es noticia importante en el fútbol italiano, pues su gran nivel lo pone en la mira de varios equipos, razón por la que Napoli apresuró su renovación.

Hoy por hoy Napoli goza del liderato momentáneo de la Serie A, donde el guardameta colombiano es gran protagonista. Ante eso, son varios los equipos que esperan llevarlo gratis al finalizar su contrato.

A razón de ello, las directivas de Napoli ya preparan lo que sería la renovación de David Ospina, pues a sus 33 años quiere firmar un contrato que garantice su futuro y sus últimos años futbolísticos, el cual sería hasta 2024.

“Napoli está listo para iniciar conversaciones para la extensión del contrato de David Ospina. Muchos clubes (Lazi o y Juventus en particular) monitorean la situación, si el portero colombiano no llega a un acuerdo. Los napolitanos ofrecerán una renovación hasta 2024, con opción a otra temporada”, informó el periodista italiano Nicolo Schira.

#Napoli are ready to open talks for David #Ospina‘s contract extension. Many clubs (#Lazio and #Juventus in particular) monitoring situation, if the colombian goalkeeper don’t reach an agreement. Azzurri will offer a renewal until 2024 with option for another season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2021