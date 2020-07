Juan Guillermo Cuadrado y su presente en Juventus: “He tenido muchísima más continuidad”

Juan Guillermo Cuadrado no disputará el compromiso de la fecha 33 de la Serie A 2019-20, en el que Juventus FC visitará a US Sassuolo, por acumulación de tarjetas amarillas. El nacido en Necoclí concedió una entrevista al programa ‘En la jugada’ y se refirió a su actualidad en el equipo que lidera el torneo.

“Yo creo que han sido varias temporadas buenas, obviamente esta tiene un factor extra porque he tenido muchísima más continuidad y he podido jugar mucho más, en una posición en la que no venía jugando hacía mucho tiempo, pero adaptándome porque la conocía”, manifestó el hombre de la Selección Colombia.

Y es que la función como lateral derecho la cumplió antes en el Deportivo Independiente Medellín. Tras algunos encuentros en los que se ha desempeñado en dicho puesto con la Vecchia Signora, siguen llegando los comentarios positivos de la prensa internacional y los reconocimientos como uno de los mejores del mundo en la posición.

+Duván Zapata llegó a 16 anotaciones con Atalanta en la Serie A 2019-20

+Canal de TV en Colombia de Sassuolo vs. Juventus, sin Juan Guillermo Cuadrado

+Juan Guillermo Cuadrado le regaló un gol a Melissa Botero en su aniversario

“La disciplina para mí es muy importante. Cuando vino el desafío de jugar otra vez como lateral, me hablaban de que iban a traer a este, de que va a jugar este, de que vas a estar en la suplencia de este. Pero yo decía: ‘Bueno, eso lo que pueden decir ellos, la última palabra la va a tener Dios. Yo tengo que dar lo mejor de mí y trabajar el doble’”, recordó.

Finalmente, Neco explicó lo que significa ser compañero de Cristiano Ronaldo: “Es una excelente persona, es un gran profesional y eso lo admiro mucho porque siempre después de los entrenos está ahí. Esas ganas de siempre querer más, de ser el mejor en todo lo que hace; eso te ayuda y te motiva. Le ha aportado muchísimo al grupo esa mentalidad ganadora que tiene”, aseguró.

Juan Guillermo Cuadrado analizó su actualidad en Juventus y su recorrido en el fútbol italiano: