José Pékerman: “Con James le ganábamos a Inglaterra en los 90′”

El extécnico de la Selección Colombia volvió a hablar sobre su proceso con ‘La Tricolor’ y se refirió a lo vivido en los mundiales que dirigió.

Ya pasaron más de dos años desde que el técnico argentino José Pékerman salió de la Selección Colombia y desde entonces no ha vuelto a dirigir. Sin embargo, se mantiene muy pendiente de toda la actividad futbolera y está a la espera de poder regresar a dirigir. Además, no se olvida de todo lo que vivió dirigiendo a ‘La Tricolor’.

+ Iván Mejía para la Selección Colombia: “A punta de empates no cuadran las cuentas”

En diálogo con el diario Marca, el estratega fue consultado sobre lo que a su concepto pueden ofrecer jugadores como James y Falcao. “Estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos“.

Asimismo, habló sobre no poder tenerlos a tope en las Copas del Mundo. “¡Increíble! Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas“.

Por último, se refirió a su salida y al cariño de la gente en Colombia. “Cuando tomo una decisión, aun con dolor, la debo respetar. Y lo que no se dijo en su momento, tampoco se puede decir después. El afecto de todos los colombianos es algo que siempre extrañaré. Fue hermoso y es hermoso recibir su cariño“.