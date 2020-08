James Rodríguez y Galatasaray. ¿Novedades?

Avanza el mercado de fichajes y todavía una incógnita es saber qué pasará con James Rodríguez. No se reportan ofertas formales por él y lo que se menciona en la prensa lo sigue relacionando con la intención de Galatasaray por tenerlo.

Medios de comunicación en Turquía siguen hablando de él. Galatasaray está interesado en contar con él, juntarlo con Radamel Falcao García y fortalecer su plantilla luego de una temporada en la que no obtuvo títulos. Medios como Fotomac o Sabah se han hecho eco de la información.

De momento se sabe que Galatasaray pretende tenerlo a través de un préstamo. ¿Eso llama la atención de Real Madrid? De momento el club ha decidido que el club turco hable primero con el entorno del futbolista para determinar si existe interés o no. Ahí va la historia. No hay algo formal.

Galatasaray no pensaría comprar ahora a James Rodríguez

Esa operación que propondría para ficharlo es a través de una cesión ya que piensa evitar hacerse cargo del precio de su salida. El plan sería encargarse de la mitad del salario de James Rodríguez y que la otra mitad la pague el Real Madrid.

Para eso, además, el cuadro madridista tendría que prolongarle el contrato al futbolista de la Selección Colombia para evitar que dentro de un año su salida no tenga costo alguno. La propuesta es que le extienda un año de contrato, lo preste y al final de la campaña 2020-21 Galatasaray lo compre.

Es una idea en la que se está trabajando, al igual que varias de otros equipos que no han llegado a ser ofertas formales. El costo de la salida de James Rodríguez de Real Madrid es alto, al igual que su salario. Esos números han hecho que la operación tome tiempo. Se busca negociar de alguna forma.

¿Quedarse en Real Madrid, James Rodríguez?

En este momento, a pocos días del inicio de la pretemporada, es lo más cercano que está por pasar. Al no tener una opción viable y una oferta concreta, el colombiano sigue haciendo parte de la plantilla del campeón de LaLiga 2019-20. Tendría que presentarse a trabajos bajo el mando de Zinedine Zidane.

Eso resultaría totalmente curioso, pues la campaña anterior la terminó sin ser convocado a los últimos 6 partidos del equipo. Y la situación está igual. El DT no lo tiene en los planes principales. Él mismo ha hablado sobre su situación tras acabar la temporada: “Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”, dijo en entrevista con Daniel Habif.

Ya incluso habló de una salida: “A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”, concluyó.